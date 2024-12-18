Герасимов предупредил о риске перерастания кризиса на Ближнем Востоке в войну

Tекст: Дарья Григоренко

Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств сообщил, что обстановка на Ближнем Востоке неуклонно деградирует, что сохраняет риски перерастания кризиса в региональную войну, передает ТАСС.

Он также отметил, что Россия предпринимала попытки сирийского мирного урегулирования в астанинском формате, однако это не устраивало США и Британию. Герасимов подчеркнул сложную ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, Ливанской Республике и Йемене. Гуманитарная катастрофа в секторе Газа, по его словам, стала самой масштабной за весь период противостояния в регионе.

Герасимов также указал на поддержку противоборствующих сторон внерегиональными государствами и вовлечение Ливана, а также попытки спровоцировать Иран, что создает опасные предпосылки для расширения зоны нестабильности в регионе. Он подчеркнул, что провокации конфликтов со стороны США наблюдаются не только на Ближнем Востоке, но и в Европе и Африке.

По его словам, страны глобального Юга, ШОС и БРИКС все активнее координируют свои шаги по обеспечению суверенитета и защите национальных интересов. Герасимов отметил, что в течение последних десяти лет неоднократно обращалось внимание на опасность перехода от борьбы с терроризмом под эгидой США к разжиганию конфликтов и территориальных споров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной. «Так, не прекращается кровопролитие на Ближнем Востоке, высокий конфликтный потенциал сохраняется в ряде других регионов мира», – отметил он.