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Армия Ливана начала развертывание сил на границе с Израилем
Ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем
Ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, сообщили в армии Ливана.
Ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, это произошло после того, как израильские войска были выведены из данного населенного пункта в рамках выполнения соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем, передает РИА «Новости».
Согласно сообщению ливанской армии, развертывание в Шамаа осуществляется в координации с Временными силами ООН (UNIFIL). Армия закрепилась вокруг населенного пункта и начала развертывание в самом поселении в рамках усиления своего присутствия в районе.
Как говорится в коммюнике, в ближайшие дни инженерные подразделения проведут зачистку территории от неразорвавшихся снарядов и мин. До этого израильские силы контролировали Шамаа, уничтожая транспортную систему и гражданскую инфраструктуру, не допуская возвращения местных жителей.
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