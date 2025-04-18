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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

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    18 апреля 2025, 11:52 • Новости дня

    Politico: НАТО смягчило риторику по климату и гендеру

    НАТО изменило климатическую и гендерную риторику, чтобы избежать конфликта с Трампом

    Tекст: Ирма Каплан

    НАТО пересмотрело выражения, касающиеся тем климата, гендера, разнообразия, равенства и инклюзивности, чтобы избежать ответных мер со стороны США в связи с политикой администрации Трампа, пишет Politico.

    Сотрудники НАТО решили смягчить формулировки, касающиеся климата, гендера и разнообразия, чтобы избежать возможного возмущения со стороны администрации президента США Дональда Трампа, который выступает против программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), пишет Politico.

    В новых документах альянса выражения «зеленые технологии» заменены на «инновационные технологии», а «климат» теперь упоминается как «среда обитания».

    «Между тем, официальные лица альянса избегают любых формулировок, касающихся «гендера» или «женщин, мира и безопасности» и хотят, чтобы все 32 страны-участницы, включая США, одобрили это», – рассказали газете источники из НАТО.

    Один из чиновников уточнил, что данные изменения не являются «сознательной повесткой».

    «Это часть военной повестки, и теперь все больше людей навостряют уши, чтобы убедиться, что говорят об этих темах военными терминами», – сказал он.

    Ранее Трамп призывал Европу увеличить расходы на оборону, заявляя, что союзники должны больше вкладываться в собственные вооруженные силы. Он настаивал на увеличении доли ВВП, выделяемой на оборону, до 5%, что превышает нынешние обязательства стран-членов НАТО.

    Напомним, в декабре 2024 года президент США заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил приверженность страны НАТО, призвав европейские страны и Канаду увеличить оборонные расходы. Он также заявил, что Соединенные Штаты продолжат активное участие в НАТО, подчеркнув важность укрепления альянса и его возможностей для обеспечения безопасности.

    17 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Захарова: Россия ответит на нападение эстонцев на российские суда
    Захарова: Россия ответит на нападение эстонцев на российские суда
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет меры в случае нападения на российские суда в Балтике, реагируя на изменения в законодательстве Эстонии.

    Россия отреагирует на действия Эстонии, если они будут представлять угрозу российским судам в Балтийском море, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что ответные меры будут соразмерны рискам и угрозам, исходящим от Эстонии, которая является членом НАТО.

    Дипломат напомнила, что 14 апреля в Эстонии вступили в силу поправки, позволяющие военно-морским силам страны применять силу против иностранных гражданских судов.

    Согласно новым поправкам, эстонские ВМС могут перехватывать, перенаправлять и даже топить такие суда, если это будет сочтено необходимым.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что если подобные действия будут направлены против российских судов, Россия оставляет за собой право на адекватный ответ в зависимости от уровня угрозы со стороны Таллина.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, дающий право военным топить подозрительные суда, которые могут угрожать национальной инфраструктуре.

    Напомним, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.

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    17 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Политолог Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джорджа Мелони в ходе встречи с Дональдом Трампом попытается убедить его отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран. Еще одна задача политика – примирить Белый дом и Брюссель. Но премьеру Италии также предстоит решить: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «В Брюсселе страшно беспокоятся из-за отсутствия прямого диалога с Дональдом Трампом. Поэтому периодически в Вашингтон отправляют "засланцев" вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Александра Стубба. Джорджа Мелони – это еще одна попытка ЕС завязать диалог с президентом США», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его оценкам, интрига предстоящей встречи премьера Италии и главы Белого дома состоит в том, с чем приедет Мелони и чего сможет добиться. Собеседник напомнил, что она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации республиканца. Ее политическая фигура неоднозначна: с одной стороны, она считается «правой» и симпатизирует Трампу, а с другой, выступает в русле брюссельской риторики.

    «Отчасти цель визита премьера в Вашингтон состоит в том, чтобы принять окончательное решение: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию в ожидании ухудшения отношений между континентом и США», – полагает эксперт.

    Ключевой темой переговоров сторон, вероятно, будет тарифная политика Трампа. «Мелони заинтересована в том, чтобы Вашингтон отказался от повышения пошлин в отношении европейских стран, потому что Италия в ином случае окажется одним из наиболее пострадавших государств», – уточнил политолог.

    Глава Белого дома, в свою очередь, постарается прощупать возможности того, как именно можно надавить на Европу, чтобы курс Брюсселя в отношении Китая был более жестким, добавил собеседник. Ткаченко объясняет: хотя республиканец и считает ЕС своим оппонентом, но противостояние с Пекином он рассматривает как более важное.

    Еще один вопрос повестки переговоров Мелони и Трампа – украинский кризис. «Италия при предыдущем премьере Марио Драги существенно активнее участвовала в поставках вооружения и военной техники на Украину. Нынешнее руководство страны, хотя и сократило поддержку ВСУ, выступает с той же риторикой, что и Брюссель: конфликт необходимо закончить на "благоприятных для Киева" условиях», – напомнил аналитик.

    «Дело в том, что Мелони – лидер третьей по величине экономики еврозоны. Она не может выступать в качестве "оппозиционера", который борется с европейскими институтами», – добавил эксперт, усомнившись, что итальянский политик сможет каким-то образом повлиять на позицию Трампа по украинскому треку.  

    Он также допустил, что премьер Италии не в силах будет изменить мнение американского президента относительно ЕС. «В Вашингтоне на блок смотрят как на совершенно бессмысленную, лишенную исторической миссии структуру, как на нахлебников, грабящих США. Мелони может попытаться примирить стороны, но если это не удалось сделать тому же Макрону или Стармеру, то шансы итальянского политика еще ниже», – рассуждает политолог. «Таким образом, визит Мелони закончится так же, как и поездки других европейских "засланцев": хорошая фотография, улыбки на публике, а на деле – едва ли чего-то удастся добиться», – заключил Ткаченко.

    Напомним, 17 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Вашингтон. Европа надеется, что политику удастся донести до Дональда Трампа на очной встрече позицию Брюсселя по Украине и торговым отношениям между ЕС и США, пишет The New York Times. В Евросоюзе рассчитывают, что она подтолкнет главу Белого дома к торговому соглашению, чтобы избежать пошлин, и сможет повлиять на его подход к разрешению украинского кризиса.

    «Это очень деликатная миссия», – приводит Associated Press слова Фабиана Зулега, главного экономиста аналитического центра European Policy Center в Брюсселе. По его словам, стороны должны обсудить все торговые вопросы. «Трамп любит проводить такого рода неформальные беседы, которые в некотором смысле являются переговорами. У нее очень важная повестка», – указал он.

    Как отмечает NYT, «самая большая проблема» для ЕС заключается в том, что наиболее эффективными собеседниками с американской стороны являются не традиционные дипломаты, работающие через профильные институты, а специальные посланники и советники, такие как Илон Маск. Нет гарантии, что послания доходят до самого Трампа. «Все в округе Колумбия говорят, что нужно говорить с Трампом напрямую», – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

    Отметим, 2 апреля Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран. Но спустя неделю он сообщил, что отложил на 90 дней введение мер в отношении более 75 государств. На этот период взаимные тарифы с этими игроками будут снижены до 10%. Однако на фоне тарифной политики президента США в Евросоюзе задумались о сближении с Китаем. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Брюсселю и Пекину преодолеть разногласия и «начать дружбу» против Белого дома.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 23:00 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Зеленского за «работу не лучшим образом»

    Трамп выразил недовольство Зеленским и возложил вину за конфликт на Байдена

    Трамп раскритиковал Зеленского за «работу не лучшим образом»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

    Президент США выразил недовольство главой киевского режима. В ответ на вопросы журналистов, Трамп заявил, что недоволен всеми, кто вовлечен в украинский конфликт, передает ТАСС.

    Американский лидер отметил, что не уверен в ответственности Зеленского за начало конфликта на Украине, но выразил разочарование тем, что война началась. Трамп подчеркнул, что хотя и не винит Зеленского, считает, что тот «работал не самым лучшим образом». Он отметил, что он не является большим поклонником украинского лидера.

    Говоря о военной ситуации, Трамп напомнил, что Россия располагает значительной военной мощью.

    «Россия намного больше и сильнее в военном плане. Если вы умны, вы не ввязываетесь в такую войну», – подчеркнул Трамп.

    В своем заявлении он также обвинил Джо Байдена в непонимании ситуации, заявив, что тот не осознавал, что происходит.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие у Украины ракет.

    Интервью Зеленского телеканалу CBS настолько возмутило Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик.

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    17 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    SpaceX предложила США оформить подписку на технологии для ПРО «Золотой купол»
    SpaceX предложила США оформить подписку на технологии для ПРО «Золотой купол»
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Компания SpaceX Илона Маска предложила правительству США реализовать проект системы ПРО «Золотой купол», чтобы быстрее развернуть спутниковую сеть для отслеживания ракет, передает Reuters.

    Компания SpaceX Илона Маска с двумя партнерами предложили американскому правительству  реализовать проект системы ПРО «Золотой купол» для защиты от ракетного удара, который президент Дональд Трамп называл «самой катастрофической угрозой» страны, передает Reuters, уточнив, что пользоваться системой Маск предложил по подписке.

    «Компания Маска сотрудничает с разработчиком программного обеспечения Palantir и производителем беспилотников Anduril в рамках тендера на создание ключевых частей «Золотого купола», что значительно повысило интерес со стороны растущей базы оборонных стартапов технологического сектора», – сказано в материале.

    По данным источников, представители трех компаний встречались с высшими должностными лицами администрации Трампа и Пентагона в последние недели, чтобы представить план, предполагающий запуск от 400 до 1000 спутников для отслеживания ракет, из которых 200 будут оснащены лазерами и ракетным оружием.

    При этом SpaceX не будет участвовать в вооружении спутников, занимаясь лишь обнаружением и отслеживанием ракет. Более того, компания предложила определить свою роль в «Золотом куполе» как «подписную службу», в рамках которой правительство будет платить за доступ к технологии, а не владеть системой напрямую.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, космическое командование США завершило разработку вариантов ПРО «Золотой купол» и направило их министру обороны страны Питу Хегсету,

    В марте Вашингтон заявил о том, что не будет экономить на системе ПРО «Золотой купол».

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    17 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Трамп сообщил об ожидании ответа России по перемирию на Украине

    Трамп сообщил об ожидании ответа России по перемирию на Украине на этой неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду получить ответ от России по вопросу перемирия на Украине уже на этой неделе.

    Об этом американский сообщил журналистам в Белом доме, передает ТАСС. «Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе. Это очень скоро», – заявил он.

    В пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    17 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    WP: США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума

    Администрация Трампа оценила сокращение войск в Сирии и ограничение помощи

    WP: США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума
    @ Ameer Al Mohammedaw/dpa/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация США изучает планы по уменьшению американского военного присутствия в Сирии, оставив войска лишь на северо-востоке страны, пишет Washington Post.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения военного контингента в Сирии до минимума с тем, чтобы основной акцент сделать на поддержании безопасности в северо-восточной части страны, пишет Washington Post (WP).

    «Мы продолжаем подходить к Сирии с большой осторожностью, пока Шараа не докажет, что он избавил свое правительство от иностранных боевиков-исламистов и остатков «Аль-Каиды»* (запрещена в России – Прим. ВЗГЛЯД), пока не продемонстрирует, что он может объединить разрозненные меньшинства Сирии», –  заявил WP высокопоставленный представитель администрации Трампа.

    Как отметил один американский чиновник, сокращение войск направлено не на спасение сирийского населения, а на защиту интересов США, чтобы Иран и запрещенная в России террористическая ИГИЛ* не вернулись в Сирию.

    В то же время другой источник указал, что окончательное решение еще не принято, и в администрации Трампа сохраняется скептицизм по поводу возможности сирийского правительства эффективно контролировать территорию страны.

    Многие союзники, региональные эксперты и американские законодатели от обеих партий говорят, что нерешительность администрации Трампа может привести к тому, чего она пытается избежать.

    «Слишком активное вмешательство слишком рано может создать еще больше проблем в сфере безопасности. Но отсутствие или слишком малое участие даст России и Ирану возможность вновь обрести существенное влияние», – заявил на слушаниях в феврале председатель комитета по международным отношениям в сенате Джеймс Риш.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, командование США в Сирии инициировало вывод спецподразделений с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, перемещая военнослужащих в Иракский Курдистан.

    Ранее США сообщали о рассмотрении возможности вывода до 10 тыс. военных из Восточной Европы. Сообщалось, что Syria TV информировал о сигналах США о намерении вывести войска из Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

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    18 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп и Лула да Силва выразили восхищение Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп испытывают восхищение к российскому лидеру Владимиру Путину, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется презрением, пишут обозреватели газеты O Globo.

    По данным бразильской газеты, президенты США и Бразилии выразили восхищение политикой Путина, передает ТАСС.

    При этом, по мнению обозревателей издания, в отношении президента Украины Владимира Зеленского они испытывают презрение.

    В материале O Globo подчеркивается, что отношения между Лулой да Силвой и Трампом остаются сложными, между ними фактически нет ничего общего.

    Издание отмечает, что Трамп считает более подходящим для Вашингтона партнером Жаира Болсонару, который был президентом Бразилии до Лулы.

    Газета также обращает внимание на то, что у Трампа нет времени на двусторонние отношения с Бразилией из-за торговой войны с Китаем, переговоров о прекращении конфликта на Украине и других глобальных инициатив, которые он считает приоритетными.

    Ранее помощник Лулы да Силвы Селсу Аморим заявил о высоком уровне отношений России и Бразилии.

    Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Россию в мае и принять участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    18 апреля 2025, 00:49 • Новости дня
    Трамп заявил о победе в деле об отмене гражданства по рождению

    Трамп уверен в победе в Верховном суде по делу об отмене гражданства по рождению

    Дональд Трамп выразил уверенность в победе американской администрации в Верховном суде по делу об отмене права на гражданство по рождению, связывая это право с историей рабства.

    Президент США Дональд Трамп заявил о легкой победе в Верховном суде по делу об отмене права на гражданство по рождению в связи с его исторической связью с рабством, сообщает ТАСС. Он отметил, что дело было неправильно понято и объяснил, что это право связано с рабством. Глава государства подчеркнул: «Это дело легко выиграть, если рассматривать его с этой точки зрения».

    После инаугурации Трамп подписал указ, ограничивающий предоставление гражданства США по праву рождения детям нелегальных мигрантов. Это вызвало критику и обжалование властями 22 штатов в судах. В результате действие указа было временно заблокировано судами нескольких штатов.

    Вашингтонская администрация обратилась в Верховный суд с просьбой отменить постановления судов низших инстанций, которые заблокировали указ. Верховный суд заявил о готовности заслушать аргументы сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Барак Обама обратился к университетам и правовым фирмам с призывом защищать демократические ценности, несмотря на давление администрации президента Трампа.

    Окружной суд штата Вашингтон приостановил действие указа Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению. Американские правозащитники подали иск против администрации Трампа из-за указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения.

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    17 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Захарова тремя словами объяснила цель тарифной политики США

    Мария Захарова заявила о стремлении США получить преференции через пошлины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мария Захарова указала на открытые намерения США добиться преференций через введение многочисленных пошлин на импорт товаров.

    Действия США, суть которых в Белом доме даже не скрывают, направлены на получение преференций через давление пошлинами на импорт товаров, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    «Я могу сказать тремя словами: они выбивают преференции. Они не скрывают даже этого», – передает слова Захаровой ТАСС.

    Дипломат уточнила, что этим же объясняются колебания в тарифной политике США.

    Напомним, США начали самую масштабную тарифную войну в современной истории. Евросоюз сообщил, что 9 апреля утвердит контрмеры против повышения пошлин США, при этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Мария Захарова иронично отреагировала на увеличение тарифов США, опубликовав видео с американскими аукционами.

    Посольство Китая в США тоже опубликовало карикатуру, высмеивающую пошлины Трампа, используя образы из его книги «Искусство заключать сделки» и пообещав игнорировать «игру чисел», если США ее продолжат.

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    17 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп назвал дату подписании соглашения по минералам с Киевом

    Президент США Трамп заявил о подписании сделки по недрам с Киевом 24 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Киев намерены заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых 24 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп ответил на вопрос журналистов о возможной дате подписания документа, отметив, что ожидает его заключения на следующей неделе, в четверг, передает ТАСС.

    Он также выразил уверенность в том, что стороны намерены выполнить условия сделки. Подробности будущего соглашения пока не разглашаются.

    Ранее украинский заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Украина и США могут подписать промежуточный документ о сотрудничестве в сфере ископаемых, но окончательного текста документа пока не будет.

    Также сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь, а до этого сообщалось, что переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере.

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    17 апреля 2025, 12:51 • Новости дня
    Экс-глава нацбезопасности Польши назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне

    Польский генерал Козей назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящий саммит НАТО станет решающим для альянса, который придется буквально спасать от возможного распада, считает польский генерал Станислав Козей, ранее отвечавший за нацбезопасность республики.

    Основной задачей июньского саммита НАТО станет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши и экс-заместитель министра обороны генерал Станислав Козей.

    «Сегодня мы находимся в ситуации, когда НАТО необходимо спасать. Мы находимся между российским молотом и наковальней новой американской внешней политики. Без США НАТО не существовало бы», – заявил генерал Козей в эфире радиостанции RMF FM.

    Генерал подчеркнул, что вопрос о спасении союза в нынешнем формате станет ключевым на саммите 24-25 июня в Гааге, но есть и другие, в частности вопрос о том, удастся ли удержать альянс с его нынешними трансатлантическими связями или понадобится новая формула.

    «Возможно, нужно будет разработать новую формулу», – говорит генерал, подчеркивая, что после саммита лидеров НАТО его участники должны получить ответы на многие из вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

    До этого стало известно, что США рассматривают возможность передачи роли верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе другой стране.

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    17 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Глава Nvidia Хуанг обсудил разработку новых чипов для КНР в ходе визита в Пекин

    Исполнительный директор Nvidia посетил Пекин для обсуждения разработки новых чипов

    Tекст: Ирма Каплан

    Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг посетил Китай, где обсудил с местными компаниями и властями возможность разработки новых чипов для китайского рынка, несмотря на недавние ограничения США на поставки, пишет FT.

    Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг в четверг прибыл в Китай, где провел переговоры с представителями властей и компаний о перспективах создания новых чипов для китайского рынка, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    «По словам двух человек, знакомых с графиком его поездок, Хуанг встречался с клиентами Nvidia, в том числе с основателем стартапа по созданию искусственного интеллекта DeepSeek, чтобы обсудить новые проекты чипов для китайских заказчиков», – сказано в материале.

    Затем глава Nvidia провел отдельные переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, отметив, что Китай является «очень важным рынком для Nvidia» и выразив надежду на то, что его компания сможет «продолжить сотрудничество» с КНР, сообщила государственная телекомпания Китая CCTV.

    Nvidia заявила во вторник, что ожидает снижения прибыли на 5,5 млрд долларов из-за новых экспортных ограничений США на свой чип H20. Переговоры Хуанга указывают на то, что Nvidia не намерена отказываться от китайского рынка и рассматривает возможность разработки еще одного чипа для него, несмотря на запреты Вашингтона.

    Планы визита главы Nvidia в Пекин были окончательно согласованы после неожиданного решения президента США Дональда Трампа запретить чип H20.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США разрабатывает меры по усилению ограничений на экспорт чипов в Китай, включая обсуждение с союзниками новых ограничений для компаний, таких как Tokyo Electron и ASML Holding.

    Еще в ноябре 2024 года США заявляли о намерении ввести ограничения на продажу чипов и оборудования в Китай, сосредоточив меры на компаниях, производящих полупроводниковое оборудование.

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    17 апреля 2025, 13:34 • Новости дня
    Santander стал лидером среди банков ЕС по капитализации после пошлин Трампа

    Испанский Santander обошел UBS по капитализации после новых тарифов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Испанский банк Santander превзошел швейцарский UBS по рыночной капитализации в Евросоюзе, став самым дорогим банком региона после введения США новых пошлин, пишет FT.

    Испанский банк Santander стал самым дорогим банком в Евросоюзе, обойдя по рыночной капитализации швейцарский UBS после введенных США новых тарифов, пишет Financial Times (FT).

    «Акции UBS упали почти на 15% с тех пор, как 2 апреля президент США объявил о введении ряда "ответных" тарифов, вызвав распродажу на рынке. Акции испанского кредитора упали всего на 5% за этот период», – сказано в материале.

    Рыночная капитализация Santander достигла 91,3 млрд евро, что превышает текущую стоимость UBS, упавшую до 85,7 млрд евро, пишет газета со ссылкой на данные Bloomberg.

    По словам аналитика Morningstar Йоханна Шольца, швейцарский банк сильнее пострадал от тарифов из-за «значительной зависимости UBS от американского рынка», к тому же около трети его доходов поступает из США.

    За Santander и UBS в рейтинге следуют французский BNP Paribas и итальянский UniCredit, рыночная капитализация которых составляет 80,9 млрд евро и 78,9 млрд евро соответственно. HSBC остается самым ценным кредитором в Европе, включая Великобританию, с рыночной стоимостью в 137,8 млрд фунтов стерлингов, резюмирует FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов и главы Центробанков стран G7 соберутся в Вашингтоне для обсуждения планов США по введению импортных пошлин, а также ситуации на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил внедрить «вторичные тарифы» в 25% на страны, которые покупают нефть у Венесуэлы. На это американский миллиардер Уоррен Баффетт охарактеризовал введение США пошлин как «акт войны» и предупредил о негативном влиянии на экономику страны.

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    18 апреля 2025, 11:04 • Новости дня
    США собрались нарастить добычу редкоземельных металлов

    AP: США расширят добычу редкоземельных металлов для снижения зависимости от Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Американские компании начали беспокоиться после введения Китаем экспортных ограничений на редкоземельные элементы в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

    Как сообщает Associated Press, американские компании начали беспокоиться после введения Китаем экспортных ограничений на редкоземельные элементы в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа.

    «Судя по количеству телефонных звонков, которые мы получаем, эффект наступил немедленно», – сказал Мэтт Слоучер, представитель MP Materials, компании, которая управляет рудником Mountain Pass в пустыне Мохаве в Калифорнии.

    В условиях торговой войны между США и Китаем, долгосрочные экспортные ограничения со стороны Китая могут привести к критическому дефициту редкоземельных элементов в США. Калифорнийская шахта не в состоянии полностью удовлетворить внутренний спрос на эти элементы, что заставляет Трампа принимать меры для одобрения разработок новых шахт.

    Компания MP Materials заявила, что из-за тарифов в 125% на американский импорт, введенных Китаем, она остановит отправку своей руды на переработку в Китай. Компания планирует расширить свои возможности по переработке, чтобы обрабатывать на месте половину своей добычи. Это заявление подкрепляется словами Неха Мукерджи, аналитика Benchmark Mineral Intelligence, которая считает, что текущих запасов на рынке пока достаточно, но к концу года может возникнуть дефицит.

    Китай производит около 270 тыс. метрических тонн редкоземельных минералов в год, в то время как США добывают лишь 45 тыс. тонн. Президент Дональд Трамп уже попытался договориться с Гренландией и Украиной о поставках редкоземельных элементов, но пока безуспешно. Он также подписал указ о сокращении сроков разрешений на новые шахты.

    Компании, такие как NioCorp и U.S. Critical Minerals, пытаются начать разработку шахт в Небраске и Монтана, чтобы уменьшить зависимость США от китайских поставок. Однако новые шахты будут функционировать не ранее конца срока полномочий Трампа.

    Китай остановил импорт сжиженного природного газа из США из-за увеличения пошлин на фоне торговой войны, и США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%. The New York Times писала, что прекращение поставок редкоземельных минералов из Китая угрожает военно-промышленному комплексу США, а газета ВЗГЛЯД сообщала, что Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов.

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    18 апреля 2025, 11:37 • Новости дня
    NYT: Украина и США приблизились к сделке по полезным ископаемым после меморандума

    Tекст: Вера Басилая

    Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании, приближая стороны к сделке по полезным ископаемым, предусматривающей создание фонда для инвестиций в восстановление Украины, сообщает The New York Times.

    Украина и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании, который, по словам министра экономики Украины, является шагом к заключению соглашения о совместном экономическом партнерстве, сообщает The New York Times.

    Подписанный документ упоминает о создании фонда для инвестиций в восстановление Украины, однако не уточняет источники финансирования.

    Подписание меморандума состоялось в рамках видеоконференции между министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом. Свириденко в своем заявлении отметила: «Соглашение принесет пользу обоим нашим народам».

    Президент США Дональд Трамп также выразил ожидание, что полное соглашение будет подписано на следующей неделе, и оно будет включать значительные доли в природных ресурсах Украины, что станет компенсацией за военную помощь, предоставленную США.

    Ранее варианты соглашения включали создание инвестиционного фонда, который будет финансироваться за счет доходов от природных ресурсов Украины, таких как редкоземельные металлы и нефть. Этот фонд планируется использовать для реконструкции Украины, что может предоставить американским компаниям значительные контракты на восстановительные работы.

    Ожидается, что полное соглашение скоро будет достигнуто, и его окончательная ратификация должна состояться в Конгрессе США и украинском парламенте.

    В подписанном меморандуме между Украиной и США, касающемся подготовки соглашения о недрах, отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности для Киева.

    Президент США заявил, что Вашингтон и Киев намерены заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых.

    Также сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

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