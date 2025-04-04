Генсек НАТО обрисовал будуще США в альянсе

Рютте: США подтвердили приверженность НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе госсекретарь Рубио заявил о неизменной приверженности Вашингтона к Североатлантическому альянсу, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что в условиях возрастающей глобальной нестабильности сотрудничество в рамках НАТО является ключевым фактором для обеспечения безопасности членов альянса.

Рютте отметил, что все страны блока, включая Европу и Канаду, согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов. «Госсекретарь подтвердил приверженность США НАТО. При этом ожидается, что Европа и Канада должны взять на себя больше ответственности за общую оборону и наращивать оборонные расходы», – сказал Рютте.

Он добавил, что консенсусом участников встречи стало понимание того, что в текущих условиях безопасности НАТО необходимо еще более активно укреплять оборонные возможности. Все страны блока решили «быстрее и больше» производить все необходимое для защиты.

В декабре президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

Предприниматель Илон Маск поддержал выход США из НАТО и ООН. Вместе с тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжат активное участие в НАТО, подчеркнув важность укрепления альянса и его возможностей для обеспечения безопасности.