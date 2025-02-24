Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
ПВО сбила три дрона ВСУ над Черным морем и Брянской областью
Средства ПВО России уничтожили три украинских БПЛА над Черным морем и Брянской областью
Средства противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотника за полчаса: два дрона были сбиты над акваторией Черного моря, а третий – над Брянской областью, сообщило Министерство обороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 24 февраля в период с 20:00 до 20:30 московского времени дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и над территорией Брянской области.
Ранее военнослужащие на Украине успешно подавили беспилотный летательный аппарат с помощью устройств радиоэлектронной борьбы, после чего он упал в спальном районе Севастополя.