События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Израиль отложил освобождение палестинских заключенных
Израиль отложил освобождение 600 палестинцев из-за «унизительных церемоний» ХАМАС
Израиль отложил освобождение более 600 палестинских заключенных, потребовав, чтобы радикальное палестинское движение ХАМАС прекратило унизительные церемонии при освобождении израильских заложников, заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Израиль обвинил ХАМАС в «неоднократных нарушениях» договоренностей. Канцелярия Нетаньяху заявила, что указанные «церемонии» унижают честь заложников и используются в пропагандистских целях, передает ТАСС.
В связи с этим «решено отложить освобождение террористов» до тех пор, пока Израиль не получит гарантии того, что «следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху подтвердил намерение вернуть всех заложников из Газы, где после недавнего освобождения шести человек остаются 63 заложника. ХАМАС в субботу передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста последнего из шести заложников, освобождаемых 22 февраля. Израиль в ответ на освобождение шести заложников должен был выпустить из тюрем 602 палестинских заключенных, включая 50 человек, приговоренных к пожизненным срокам.