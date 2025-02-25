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В Госдуме объяснили, как действовать при отказе банков принимать старые доллары
Банки должны принимать доллары старого образца, если они в хорошем состоянии, в случае отказа можно обращаться к руководству банка, рассказал член комитета Госдумы Никита Чаплин.
По его словам, понятия «срока годности» для долларовых купюр не существует – по законодательству США, все банкноты, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате, передает ТАСС.
Чаплин отметил, что российские банки не имеют законных оснований отказывать в приеме таких купюр, если они в удовлетворительном состоянии и подлинны.
Однако решение о приеме валюты остается за банком, и если клиент получает такие купюры, ему следует требовать их замены на новые у руководства отделения. В случае отказа рекомендуется подать жалобу в Центральный банк.
При продаже долларов старого образца банки обязаны проводить операции по покупке и продаже наличной валюты. Обменные пункты должны принимать такие купюры, если они не сильно повреждены. При отказе в обмене, гражданам следует требовать письменного обоснования.
Чаплин подчеркнул, что банки могут устанавливать свои критерии по износу купюр, но они не должны противоречить законодательству и ущемлять права потребителей. В случае споров граждане могут обратиться в Роспотребнадзор или суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил, что многие страны начали отказываться от приема старых долларов из-за появления обновленных банкнот с улучшенными системами защиты.
Также сообщалось, что Госбанк Турции опроверг информацию о проблемах с обменом старых долларов у россиян, подчеркивая, что обмен возможен в обычном порядке.