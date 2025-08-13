В Череповце три подростка скончались от передозировки наркотиками

Tекст: Вера Басилая

В одной из квартир Череповца полицейские нашли тела двух 16-летних подростков – девочки и юноши, а также 13-летнего мальчика. Еще одна 17-летняя девочка была найдена без сознания, ее срочно доставили в областную вологодскую больницу, где она находится в коме, передает ТАСС.

Как отмечается, дверь в квартиру была заперта изнутри, из-за чего сотрудникам полиции пришлось вызвать спасателей для вскрытия помещения. При осмотре были обнаружены пакетики с веществом белого цвета, их направили на экспертизу.

По сообщению другого источника в силовых структурах, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 230 о склонении к употреблению наркотиков, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Также ожидается возбуждение уголовного дела по ст. 228 УК РФ о незаконном обороте наркотических веществ по итогам экспертизы.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с шестнадцати до 14 лет.

Более 3,5 тыс. преступлений подростков за прошлый год касались незаконного оборота наркотиков.