В Госдуму внесли законопроект о платном образовании для иностранцев

Tекст: Валерия Городецкая

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что предлагается внести изменения в статью 78 закона «Об образовании в Российской Федерации». Иностранные граждане смогут учиться в российских школах, а также получать дошкольное, среднее и профессиональное образование, оплачивая услуги на основании заключенных договоров.

Законопроект также предусматривает, что проходить тестирование на знание русского языка бесплатно можно будет не более трех раз в год. Авторы инициативы указывают, что число детей мигрантов в школах растет, из-за чего ощущается нехватка мест: к 2025 году их количество превышает 900 тысяч.

Депутаты подчеркивают, что проблема особенно остро стоит в новых микрорайонах, где формируется много первых классов и увеличивается число учащихся во вторую смену. При этом нагрузка на учителей выросла до полутора-двух ставок, что требует повышения зарплат.

По мнению разработчиков, инициатива позволит сэкономить бюджет, повысить выплаты учителям и создать более комфортную образовательную среду. Также, по их словам, это простимулирует интерес к изучению русского языка за рубежом.

Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут ранее заявил, что введение платного обучения для детей мигрантов в российских школах противоречит Конституции страны.

Напомним, в России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.