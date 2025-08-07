Минпросвещения отвергло идею платного обучения детей мигрантов

Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
Минпросвещения: Платное обучение детей мигрантов противоречит Конституции
Введение платного обучения для детей мигрантов в российских школах противоречит Конституции страны, заявил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут.
Он напомнил, что бесплатное образование гарантировано для всех, включая иностранцев, постоянно проживающих или временно находящихся на территории России, передает ТАСС.
«В части общего образования – это бесплатно, в части СПО – тоже, в части высшего образования – на конкурсной основе бесплатно», – указал Реут.
Ранее в Госдуме предложили отменить бесплатное образование детям мигрантов.
Также сообщалось, что депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, ограничивающий бесплатное обучение мигрантов в 10–11-х классах российских школ.
Напомним, в России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.