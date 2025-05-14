Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Володин озвучил результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка
Экзамен на знание русского языка в десяти регионах сдали только 27 детей мигрантов
Важно анализировать правоприменение законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, а в случае необходимости нужно вносить коррективы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Промежуточные результаты тестирования на знание русского языка были обнародованы Володиным в его Telegram-канале.
Всего с начала кампании на экзамен заявились 1762 несовершеннолетних иностранных граждан, однако к самому тесту были допущены лишь 335 человек.
Володин сообщил, что только 27 детей сумели успешно сдать экзамен, что составляет крайне малую долю от общего числа заявившихся. Он отметил, что 81% заявлений было отклонено, в том числе из-за выявления недостоверных сведений в документах.
Тестирование было проведено в десяти регионах России, где участие приняли 44 ребенка, и только 27 из них справились с заданиями.
Спикер Госдумы заявил, что за последний год депутаты инициировали и приняли 15 законов по борьбе с нелегальной миграцией, все они уже вступили в силу.
Володин подчеркнул, что важно внимательно анализировать правоприменение новых норм и при необходимости вносить коррективы.
Ранее в России более 80% детей мигрантов не допустили к тестированию на знание русского языка.
Госдума взяла на контроль нарушения при тестировании мигрантов на знание русского языка.