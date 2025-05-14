Володин озвучил результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Экзамен на знание русского языка в десяти регионах сдали только 27 детей мигрантов

Tекст: Вера Басилая

Промежуточные результаты тестирования на знание русского языка были обнародованы Володиным в его Telegram-канале.

Всего с начала кампании на экзамен заявились 1762 несовершеннолетних иностранных граждан, однако к самому тесту были допущены лишь 335 человек.

Володин сообщил, что только 27 детей сумели успешно сдать экзамен, что составляет крайне малую долю от общего числа заявившихся. Он отметил, что 81% заявлений было отклонено, в том числе из-за выявления недостоверных сведений в документах.

Тестирование было проведено в десяти регионах России, где участие приняли 44 ребенка, и только 27 из них справились с заданиями.

Спикер Госдумы заявил, что за последний год депутаты инициировали и приняли 15 законов по борьбе с нелегальной миграцией, все они уже вступили в силу.

Володин подчеркнул, что важно внимательно анализировать правоприменение новых норм и при необходимости вносить коррективы.

Ранее в России более 80% детей мигрантов не допустили к тестированию на знание русского языка.

Госдума взяла на контроль нарушения при тестировании мигрантов на знание русского языка.