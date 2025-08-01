Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.3 комментария
ЛДПР предложила отменить бесплатное обучение мигрантов в старших классах
Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, ограничивающий бесплатное обучение мигрантов в 10–11-х классах российских школ.
Иностранные граждане и лица без гражданства смогут учиться только за свой счет, если иное не предусмотрено международными договорами или федеральными законами, передает ТАСС.
В пояснительной записке подчеркивается, что бесплатное обучение будет доступно только в исключительных случаях.
«Наши образовательные учреждения заполонили тысячи детей мигрантов. Особенно тесно стало в 10–11-х классах. Педагоги перегружены, соответственно, падает качество преподавания, значительная часть пришлых, нерусских учеников имеет низкую успеваемость, что замедляет темп обучения и мешает русским старшеклассникам, не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу. Но главное – на всю эту орду тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей», – заявил Слуцкий.
По его словам, принятие законопроекта поможет снизить нагрузку на бюджет и образовательную инфраструктуру, а также повысить качество учебного процесса за счет снижения перегрузки учителей.
Ранее в Госдуме предложили отменить бесплатное образование детям мигрантов.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, закрепивший обязанность образовательных ведомств предоставлять МВД сведения о зачислении и тестировании детей мигрантов.
Напомним, в России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.