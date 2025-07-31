Путин подписал закон о передаче данных детей мигрантов в МВД при зачислении в школы

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому данные о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи будут передаваться в Министерство внутренних дел, сообщает ТАСС.

Согласно документу, изменения внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Теперь региональные и муниципальные органы управления образованием обязаны информировать МВД о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, а также о фактах их приема или отчисления из образовательных учреждений.

Эта мера касается как школ, так и колледжей по всей стране. Власти считают, что это позволит повысить контроль над процессом образования детей мигрантов и упростит взаимодействие между образовательными организациями и МВД.

В России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче данных о детях мигрантов между МВД и образовательными ведомствами.



Рособрнадзор предупредил, что при второй неудачной попытке сдачи экзамена родителей детей-мигрантов ждет административное наказание.