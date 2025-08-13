Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.9 комментариев
Суд взыскал с владельца «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей
Суд взыскал с владельца «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей за разлив нефтепродуктов
Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать с компании «Волгатранснефть» компенсацию за экологический ущерб после разлива нефтепродуктов у Керченского пролива.
Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования Росприроднадзора и постановил взыскать с ЗАО «Волгатранснефть» почти 35,5 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде разливом нефтепродуктов после крушения танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС.
Также суд обязал компанию выплатить государственную пошлину в размере 10 млн рублей в доход федерального бюджета.
Ранее суд взыскал 49,46 млрд рублей с владельцев «Волгонефти-212».
В апреле владельца «Волганефть-239» оштрафовали за разлив нефти в Керченском проливе.