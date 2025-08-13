Суд взыскал с владельца «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей за разлив нефтепродуктов

Tекст: Валерия Городецкая

Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования Росприроднадзора и постановил взыскать с ЗАО «Волгатранснефть» почти 35,5 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде разливом нефтепродуктов после крушения танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС.

Также суд обязал компанию выплатить государственную пошлину в размере 10 млн рублей в доход федерального бюджета.

Ранее суд взыскал 49,46 млрд рублей с владельцев «Волгонефти-212».

В апреле владельца «Волганефть-239» оштрафовали за разлив нефти в Керченском проливе.