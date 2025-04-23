Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера после разлива нефти

Владельца «Волганефть-239» оштрафовали за разлив нефти в Керчи

Tекст: Денис Тельманов

Росприроднадзор оштрафовал компанию ЗАО «Волгатранснефть», которой принадлежит танкер «Волганефть-239», за нарушения, приведшие к разливу нефти в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Компания признана виновной по четырем статьям КоАП, включая несоблюдение экологических требований, непредставление достоверных сведений о разливе, нарушение правил охраны водных объектов и предоставление недостоверных сведений в планах ликвидации аварий.



Представители «Волгатранснефть» в настоящее время обжалуют решение Росприроднадзора в судебном порядке. Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волганефть-239» произошло 15 декабря 2024 года во время шторма, что привело к попаданию в море около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов и гибели одного моряка.

В результате происшествия был нанесен серьезный ущерб черноморскому побережью Краснодарского края, на Кубани и в Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших судов требований составила почти 85 млрд рублей, отметила ранее глава Росприроднадзора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера «Волгонефть», которые получили повреждения в результате шторма вблизи Керченского пролива, перевозили почти девять тыс. тонн мазута, судовладелец ЗАО «Волгатранснефть» заявил, что нос танкера «Волгонефть-239» планируется убрать из акватории пролива в июне 2025 года, а вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил о наличии 3919 тонн мазута в обломках этих танкеров в Керченском проливе.