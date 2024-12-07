Эксперт объяснил причины отказа в приеме старых долларов по всему миру

Tекст: Александра Юдина

По его словам, отказ в приеме старых денежных купюр является мировой тенденцией. Это касается не только российских граждан, но и всех туристов по всему миру, передает ТАСС.

Кондратьев отметил, что в России и в других странах ряд банков отказывают в приеме старых купюр, включая доллары.

По его мнению, банки таким образом стремятся обезопасить себя в долгосрочной перспективе, имея в распоряжении более свежие банкноты.

Он подчеркнул, что эта проблема не касается исключительно россиян, а наблюдается на международном уровне.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туристы и банки сталкиваются с отказом принимать старые доллары в обменниках и банках, особенно в популярных туристических странах. В Турции, ОАЭ, Таиланде и других странах принимаются только новые доллары в идеальном состоянии. Представители государственного банка Турции Ziraat заявили, что граждане России могут легко обменять доллары старого образца без каких-либо трудностей или ограничений.