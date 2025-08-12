Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске

Tекст: Вера Басилая

Корреспондент РИА «Новости» посетил гостиницу Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, которую западные СМИ называют возможным местом предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Отель находится в 40 минутах езды от Анкориджа, в горах неподалеку от залива Кука, рядом с небольшим аэропортом для легкомоторных самолетов.

В настоящее время в отеле не наблюдается усиленных мер безопасности или присутствия правительственного транспорта, что могло бы указывать на подготовку к международному саммиту. Однако сотрудники гостиницы и постояльцы обсуждают слухи о «секретном, масштабном» событии, которое должно произойти в ближайшие дни. «Что-то очень важное будет происходить», – рассказал работник кафетерия, однако подробностей пока никто не раскрывает.

Сотрудники отеля уточнили, что на восьмом этаже есть специальная зона для очень важных гостей и три президентских номера с отдельным доступом. При этом свободные места в Alyeska Resort по-прежнему доступны на ближайшие полторы недели, включая дорогие номера. В беседах между постояльцами активно обсуждается возможность проведения саммита США и России именно здесь.

Ранее портал Alaska Landmine сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти в Alyeska Resort 15 августа, однако Кремль и Белый дом пока официально не подтвердили место проведения переговоров, ограничившись лишь датой и указанием штата Аляска.

Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за этой встречи.

В сувенирных магазинах города увеличились продажи российских матрешек, произведенных в Петропавловске-Камчатском.