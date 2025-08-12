  • Новость часаПольша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве
    12 августа 2025, 14:19 • Новости дня

    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске

    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Сергей Попов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Корреспондент РИА «Новости» посетил гостиницу Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, которую западные СМИ называют возможным местом предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Отель находится в 40 минутах езды от Анкориджа, в горах неподалеку от залива Кука, рядом с небольшим аэропортом для легкомоторных самолетов.

    В настоящее время в отеле не наблюдается усиленных мер безопасности или присутствия правительственного транспорта, что могло бы указывать на подготовку к международному саммиту. Однако сотрудники гостиницы и постояльцы обсуждают слухи о «секретном, масштабном» событии, которое должно произойти в ближайшие дни. «Что-то очень важное будет происходить», – рассказал работник кафетерия, однако подробностей пока никто не раскрывает.

    Сотрудники отеля уточнили, что на восьмом этаже есть специальная зона для очень важных гостей и три президентских номера с отдельным доступом. При этом свободные места в Alyeska Resort по-прежнему доступны на ближайшие полторы недели, включая дорогие номера. В беседах между постояльцами активно обсуждается возможность проведения саммита США и России именно здесь.

    Ранее портал Alaska Landmine сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти в Alyeska Resort 15 августа, однако Кремль и Белый дом пока официально не подтвердили место проведения переговоров, ограничившись лишь датой и указанием штата Аляска.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    48 комментариев

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за этой встречи.

    В сувенирных магазинах города увеличились продажи российских матрешек, произведенных в Петропавловске-Камчатском.

    11 августа 2025, 11:59 • Новости дня
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада

    Рябков: Выход из моратория на РСМД имел отрезвляющий эффект для Запада

    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение России прекратить соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вызвало заметную реакцию на Западе, оказав на иностранных партнеров отрезвляющее влияние, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков в интервью телеканалу «Россия-1» отметил, что сигнал о выходе России из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности был воспринят Западом и оказал на него отрезвляющее воздействие, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что у российской стороны имеются достоверные источники, подтверждающие достижение желаемого результата и наличие необходимого эффекта.

    Рябков заявил, что Россия будет действовать на упреждение в сфере РСМД для гарантии своей безопасности. По его словам, Россия никогда не смирится с методами давления, шантажа и диктата, применяемыми оппонентами. Он отметил, что действия в военной сфере, включая вопросы ракет средней и меньшей дальности, продиктованы исключительно заботой о надежной защите страны.

    Дипломат подчеркнул, что Россия не идет на эскалацию первой, но готова предвосхищать шаги потенциальных противников, когда это необходимо для обеспечения безопасности. Рябков добавил, что если ответные меры приводят к нарастанию напряженности, это рассматривается как вынужденная реакция на политику Запада.

    Ранее МИД России объявил об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    Рябков заявил, что сохраняется риск глобального ядерного конфликта.

    Также Рябков заявил, что мораторий касается только развертывания ракет, при этом их разработка и создание в России не прекращались.

    Комментарии (37)
    9 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа назначена на Успение Богородицы

    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    @ Mehmet Eser/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание на совпадение даты планируемого саммита президентов России и США с Успением Богородицы, которое в США отмечают 15 августа.

    По словам Дмитриева, встреча пройдет 15 августа, когда в Америке православные отмечают окончание земной жизни Пресвятой Богородицы (Успение Богородицы). В Русской православной церкви этот праздник празднуется 28 августа, передает ТАСС.

    «Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, – выбирайте диалог, выбирайте мир», – написал Дмитриев в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал проведение саммита между лидерами России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Комментарии (10)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    10 августа 2025, 17:45 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация хотят добиться мирного урегулирования, а «американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», передает ТАСС.

    По словам Вэнса, Вашингтон не будет возражать, если европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, однако сами США не намерены финансировать поставки.

    Вэнс также отметил, что, по мнению Трампа, шансы на успех переговоров по Украине неочевидны, однако попытка урегулирования заслуживает поддержки. «Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», – заявил вице-президент.

    Он уточнил, что США в урегулировании конфликта будут исходить из нынешней линии соприкосновения, стремясь достичь решения, с которым смогут жить и Россия, и украинцы. Он добавил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Вэнс также назвал предстоящую встречу Путина и Трампа «прорывом американской дипломатии».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Комментарии (18)
    11 августа 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером.

    Трамп рассказал, что беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном еще в период президентства Джо Байдена. По словам Трампа, Орбан высказал мнение, что поражение России в конфликте на Украине невозможно, поскольку Россия не сдается и традиционно выходит победителем из войн, передает ТАСС.

    Трамп передал слова Орбана о том, что Россия «отстояла свою страну и свою жизнь, ведя войны». На вопрос Трампа о возможности победы Украины Орбан, по его словам, ответил с удивлением, подчеркнув размеры России и ее историческую стойкость.

    «Мой друг сказал, что Россия крепкая, потому что продолжает биться. Они [русские] победили Гитлера, мы его тоже победили, они еще победили Наполеона», - сказал Трамп.

    В завершение своего рассказа Трамп процитировал Орбана: «Китай побеждает в торговле, а Россия – в войне». Разговор, по словам экс-президента США, прошел с человеком, «который находится в регионе и знает обе страны очень хорошо».

    Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (12)
    9 августа 2025, 18:11 • Новости дня
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии

    Посол Парамонов: Саммит Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии

    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не пройдет в Италии по причине русофобии правящего класса страны, заявил посол России в республике Алексей Парамонов.

    По словам Парамонова, Италия имела все возможности принять лидеров, учитывая положительное отношение населения к России и опыт в организации крупных международных мероприятий. Парамонов отметил, что подобный саммит мог бы значительно поднять авторитет Италии на мировой арене, передает ТАСС.

    «Что же помешало? Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», – заявил Парамонов.

    Он раскритиковал курс итальянских властей, сформированный еще при Марио Драги, за конфронтацию с Москвой и отказ от диалога.

    Ранее американский телеканал Fox News называл Рим возможной площадкой для встречи, однако информированный источник опроверг возможность проведения саммита в Европе.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал предстоящий саммит лидеров России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Комментарии (7)
    9 августа 2025, 15:52 • Новости дня
    El Mundo: Европа испугалась встречи Путина и Трампа на Аляске

    El Mundo: Евросоюз обеспокоился возможной встречей Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отсутствие Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта вызвало тревогу среди европейских политиков, сообщает El Mundo.

    Европейский союз вновь не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». Газета El Mundo отмечает обеспокоенность Европы и Киева возможностью сближения между Трампом и Путиным.

    Европейские политики опасаются, что такой альянс может привести к навязыванию Зеленскому соглашения, невыгодного для Киева.

    В публикации отмечается: «Европейский союз вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева».

    По мнению испанских журналистов, Евросоюз оказался на периферии дипломатических усилий, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение провести встречу президентов России и США на Аляске выглядит неожиданным и символизирует готовность лидеров к нестандартным шагам.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих государств перед этой встречей.

    Встреча Путина и Трампа рассматривается как событие, способное дать старт новым шагам по прекращению боевых действий на Украине.

    Комментарии (12)
    9 августа 2025, 19:16 • Новости дня
    WSJ: ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства и Киев подготовили собственный вариант предложения по урегулированию конфликта на Украине к ожидаемым переговорам между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские страны и власти в Киеве подготовили собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине к будущим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В статье The Wall Street Journal отмечается, что в разработке плана участвовали правительства Британии, Германии и Франции.

    Как отмечают источники издания, главной задачей было выработать «общую красную линию» вместе с Киевом для потенциальных переговоров.

    Ранее СМИ писали, что Европа испугалась возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Сообщалось, что в Британии собираются провести экстренный саммит с участием европейских, американских и украинских представителей перед переговорами Путина и Трампа по украинскому конфликту.

    Сенатор Григорий Карасин обвинил Евросоюз в попытках препятствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Политолог Андрей Быстрицкий назвал решение Путина и Трампа встретиться на Аляске тупиковой ситуацией для Евросоюза.

    Комментарии (11)
    10 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Reuters: Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о созыве экстренного совещания министров иностранных дел стран Евросоюза 11 августа, пишет Reuters.

    В интервью Reuters Каллас сообщила, что встреча пройдет на фоне подготовки саммита Россия – США, посвященного ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что «любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (16)
    10 августа 2025, 01:34 • Новости дня
    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску

    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску

    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники заявили, что в Белом доме обсуждается возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

    «Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.

    Комментарии (44)
    9 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

    Сенатор Карасин обвинил ЕС в попытках помешать урегулированию кризиса на Украине

    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нервозная реакция Брюсселя на предстоящий саммит лидеров России и США в августе указывает на готовность ЕС вмешиваться в процесс урегулирования кризиса на Украине, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Евросоюз попытается усилить конфликт на Украине и помешать урегулированию ситуации, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

    Карасин отметил, что особую нервозность в Брюсселе вызвала запланированная на 15 августа встреча лидеров России и США на Аляске. По его словам, реакция ЕС показала, «насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию».

    По его мнению, в ближайшие дни столкнутся различные подходы к урегулированию кризиса на Украине: одни будут направлены на поиск решения, а другие – на его усугубление.

    Карасин также подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно используют антироссийскую риторику, чтобы подчеркивать разрыв отношений с Москвой.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что основной темой переговоров станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Перед встречей Путина и Трампа на Аляске в Британии запланировали экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о рисках провокаций и дезинформации со стороны третьих стран перед саммитом.

    Политолог отметил тупиковую ситуацию для Евросоюза после принятого решения о встрече Путина и Трампа.

    Комментарии (2)
    12 августа 2025, 00:10 • Новости дня
    Россия и Бразилия договорились о координации перед угрозой санкций США

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансово-экономическое взаимодействие между Россией и Бразилией будет координироваться на фоне возможного введения ограничений со стороны США.

    Бразилия заключила с Россией меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества после угрозы вторичных санкций или пошлин со стороны США, передает ТАСС. Документ предполагает установление регулярного двустороннего экономического и финансового диалога между странами.

    Как отмечается в официальном вестнике Бразилии, меморандум о взаимопонимании ориентирован на координацию аспектов взаимодействия в сфере финансов и экономики. Таким образом, стороны намерены создать постоянную платформу для обсуждения и решения экономических вопросов.

    Ранее власти США предупреждали партнеров России, включая Бразилию, о возможном применении вторичных санкций и дополнительных таможенных пошлин в случае продолжения торговых отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бразилии готовятся к возможным ограничениям со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. Президент Бразилии Лула да Силва собирается провести переговоры с лидерами Индии и Китая по координации ответа БРИКС на новые торговые пошлины США.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о содержательной беседе с президентом России Владимиром Путиным о развитии двусторонних отношений. Американская администрация приняла решение о продлении отсрочки по пошлинам против Китая еще на три месяца.

    Комментарии (3)
    11 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северо-Балтийская восьмерка (NB8) заявила о готовности содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и поддержала инициативу США.

    Северо-Балтийская восьмерка, в которую входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, опубликовала совместное заявление, передает РИА «Новости».

    В нем страны NB8 выразили поддержку инициативе США, направленной на прекращение конфликта на Украине и достижение устойчивого мира в регионе, «который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы».

    NB8 выразила готовность «внести свой дипломатический вклад в эту работу». При этом страны собираются продолжить «существенную военную и финансовую поддержку Украины».

    Дополнительно NB8 заявила о намерении продолжить применение и поддержку ограничительных мер в отношении России, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД стран Евросоюза планируют провести совещание в понедельник для обсуждения предстоящего саммита Вашингтона и Москвы. Глава внешнеполитического ведомства объединения Кая Каллас заявила, что любая сделка между Россией и США должна учитывать позиции Киева и Брюсселя.

    Комментарии (8)
    10 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик

    Политолог Рар: Европа надеется принудить Украину к продолжению боевых действий

    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    Комментарии (5)
    10 августа 2025, 18:10 • Новости дня
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече президентов на Аляске

    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости». «Я определенно считаю, что это возможно», – сказал Уитакер, отвечая на вопрос о вероятности присутствия украинского лидера на переговорах.

    Уитакер подчеркнул, что окончательное решение примет глава Белого дома. По словам дипломата, на данный момент соответствующего решения не принято.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (15)
    10 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО

    NYT: Страны Европы призвали США сохранить для Киева возможность вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители призвали США учесть их позицию, которая предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности и возможность вступить в НАТО, пишет New York Times.

    По данным New York Times, такая позиция была озвучена во время встречи европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Британии, передает ТАСС.

    Представители европейских стран заявили о необходимости обеспечить Украине гарантии безопасности и допустить возможность ее вступления в НАТО. В Евросоюзе подчеркнули, что даже если вступление Украины в НАТО сейчас «не представляется практичным», эта перспектива должна сохраняться.

    Европейские представители также настаивали, чтобы любые соглашения по урегулированию украинского кризиса не принимались без участия Киева и европейских стран.

    Кроме того, участники встречи требовали установления режима прекращения огня до начала переговоров по территориальным вопросам. По данным NYT, европейцы рассчитывают, что позиция будет учтена Вашингтоном на предстоящем российско-американском саммите на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    Лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих». Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    Комментарии (17)
