Россиянам разъяснили новые правила налогообложения доходов по вкладам

Tекст: Вера Басилая

Изменения в налогообложении доходов по банковским вкладам начали действовать с 2025 года, передает ТАСС. Новые правила затронули миллионы россиян, хранящих сбережения в банках. Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин пояснил, что налогооблагаемыми становятся только проценты, превышающие установленный лимит.

«Реформа направлена на справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку граждан с умеренными доходами. Важно, что необлагаемый налогами лимит сохраняется, а для большинства вкладчиков ставка останется на уровне 13%», – отметил парламентарий.

Размер необлагаемого лимита для 2025 года рассчитывается исходя из миллиона рублей, умноженного на максимальную ключевую ставку ЦБ за каждый месяц 2024 года. В 2024 году ставка достигла 21%, поэтому лимит составил 210 тыс. рублей. Доходы, не превышающие эту сумму, не облагаются налогом, а сумма сверх лимита облагается по ставке 13%, при доходах выше 2,4 млн рублей – по ставке 15%.

С 2025 года изменился порядок для вкладов сроком от 15 месяцев: неиспользованный лимит можно переносить на следующий год, что уменьшит налоговую нагрузку. Пример – если лимит за 2023 год использован не полностью, остаток учитывается при расчете налога за 2024 год. Банки автоматически передают сведения о доходах вкладчиков в ФНС, поэтому сдавать декларацию не требуется.

Вклады со ставкой до 1% годовых, эскроу-счета и доходы по наследству налогом не облагаются. Для валютных вкладов проценты пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на момент выплаты и суммируются с рублевыми доходами.

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