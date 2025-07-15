Минфин предложил повысить налоговый вычет семьям с детьми по программе долгосрочных сбережений

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Министерство финансов России подготовило поправки к Налоговому кодексу, ко мнеторые предусматривают увеличение налогового вычета по долгосрочным сбережениям для семей с детьми до одного миллиона рублей. Документ уже внесен на рассмотрение правительства России.

В материалах министерства отмечается: «Размер налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми увеличится до 1 млн рублей. Такие поправки к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс разработаны Минфином России и внесены на рассмотрение правительства РФ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на компенсацию части подоходного налога с 2026 года. Налоговый вычет распространяется на траты на собственные и детские спортивные занятия, если организация включена в перечень Минспорта России. Оформление налогового вычета на образование в России и за рубежом появится через портал «Госуслуги» к концу сентября.