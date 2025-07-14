Котяков сообщил о запуске нового налогового вычета для многодетных семей

Tекст: Ольга Иванова

Многодетные семьи в России смогут воспользоваться новым налоговым вычетом с 2026 года, передает. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным, его слова приводит Telegram-канал Кремля. Министр подчеркнул: «Мы начали подготовку к введению семейной налоговой выплаты, которая стартует с 2026 года. Она рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц – до доведения его уровня до 6%».

Котяков пояснил, что если налогоплательщик платит по ставке 13%, а доход семьи на каждого члена составляет менее полутора прожиточных минимумов, и в семье есть двое детей, то он сможет обратиться за компенсацией разницы между стандартной и льготной ставкой. Воспользоваться этим правом можно будет с помощью Единого портала государственных услуг.

Министр отметил, что такой подход позволит поддержать семьи с детьми, снизив для них налоговую нагрузку. Видео с заявлением Котякова опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очное совещание по социальным вопросам. Глава государства заявил о регулярных консультациях с правительством по вопросам демографии.