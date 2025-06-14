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Эксперт Дрожжина рассказала, как оформить налоговый вычет за занятие спортом
Эксперт Дрожжина: Россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом
Налоговый вычет распространяется на траты за собственные и детские спортивные занятия, если организация входит в перечень Минспорта России, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
По словам Дрожжиной, с 2022 года россияне могут оформить возврат подоходного налога за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги – это 13% от суммы, но не более 19500 рублей в год. Максимальная сумма расходов, с которых рассчитывается вычет, составляет 150 тыс. рублей.
Дрожжина уточнила, что вычет суммируется с другими социальными вычетами, такими как расходы на образование, лечение, благотворительность и негосударственное пенсионное обеспечение. Если часть лимита уже использована, остаток можно применить на спорт.
«Если вы уже подали заявку на вычет с расходов в размере 100 тыс. рублей на образование, то на спорт у вас останется лимит в 50 тыс. рублей. Оформить его можно не только за свои тренировки, но и за занятия детей до 18 лет, а если ребенок учится очно – до 24 лет», – пояснила РИА «Новости» эксперт.
Важно, чтобы услуги предоставлялись организациями из перечня Минспорта России: это могут быть фитнес-клубы, секции, студии, тренажерные залы, включая индивидуальные тренировки.
«Чтобы получить вычет, нужно сохранить договор и чеки, заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать ее в одном из трех вариантов: через личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или в бумажном виде», – добавила она.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оформление налогового вычета на образование в России и за рубежом через портал «Госуслуги» появится к концу сентября.