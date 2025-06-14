Эксперт Дрожжина рассказала, как оформить налоговый вычет за занятие спортом

Эксперт Дрожжина: Россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом

Tекст: Ирма Каплан

По словам Дрожжиной, с 2022 года россияне могут оформить возврат подоходного налога за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги – это 13% от суммы, но не более 19500 рублей в год. Максимальная сумма расходов, с которых рассчитывается вычет, составляет 150 тыс. рублей.

Дрожжина уточнила, что вычет суммируется с другими социальными вычетами, такими как расходы на образование, лечение, благотворительность и негосударственное пенсионное обеспечение. Если часть лимита уже использована, остаток можно применить на спорт.

«Если вы уже подали заявку на вычет с расходов в размере 100 тыс. рублей на образование, то на спорт у вас останется лимит в 50 тыс. рублей. Оформить его можно не только за свои тренировки, но и за занятия детей до 18 лет, а если ребенок учится очно – до 24 лет», – пояснила РИА «Новости» эксперт.

Важно, чтобы услуги предоставлялись организациями из перечня Минспорта России: это могут быть фитнес-клубы, секции, студии, тренажерные залы, включая индивидуальные тренировки.

«Чтобы получить вычет, нужно сохранить договор и чеки, заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать ее в одном из трех вариантов: через личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или в бумажном виде», – добавила она.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оформление налогового вычета на образование в России и за рубежом через портал «Госуслуги» появится к концу сентября.