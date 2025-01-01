В России изменились правила уплаты налогов и штрафов

Tекст: Валерия Городецкая

С нового года в России вступает в силу пятиуровневая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает РИА «Новости». Для дохода до 2,4 млн рублей ставка останется прежней – 13%. Если доход составляет от 2,4 до 5 млн рублей, ставка составит 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, а для дохода более 50 млн рублей – 22%. Для участников СВО и работников Крайнего Севера ставка 13% будет применяться до дохода в 5 миллионов рублей.

Для доходов от дивидендов и процентов по вкладам ставка будет составлять 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% при превышении этой суммы. Для нерезидентов установлена ставка 15%.

Кроме того, существенно увеличиваются штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Минимальный штраф за превышение скорости теперь составит 750 рублей, тогда как раньше он был 500 рублей. Максимальный штраф за те же нарушения увеличен до 7,5 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. За непристегнутый ремень безопасности штраф составит 1,5 тыс. рублей вместо 1 тыс. рублей. За проезд на красный свет предусмотрен аналогичный штраф, а за повторное нарушение – 7,5 тыс. рублей. За управление транспортным средством в состоянии опьянения штраф увеличен до 45 тыс. рублей с прежних 30 тыс.

Также увеличатся штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки штраф составит 2,25 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей. За повторную езду без ОСАГО штраф увеличится с 800 до 3-5 тыс. рублей.

Срок действия скидки на уплату штрафов увеличивается с 20 до 30 дней, но размер сокращается с 50% до 25%.

Напомним, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на 16,6% и составил 22 440 рублей, увеличение затронуло 4,2 млн человек.