Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.0 комментариев
Полицейские спасли малыша, застрявшего в комнате общежития Чебоксар
Сотрудники патрульно-постовой службы в Чебоксарах вытащили полуторагодовалого малыша из закрытой комнаты через окно на третьем этаже, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Младший лейтенант полиции Руслан Анюров и старший сержант полиции Азер Мамедов первыми прибыли к общежитию, где в запертой комнате оказался ребенок, указала Волк в своем Telegram-канале.
В момент инцидента мать ребенка вышла на общую кухню, после чего железная дверь захлопнулась, а малыш остался внутри.
Полицейские попытались открыть дверь, но сделать это не удалось. Ребенок громко плакал, а от открытого окна его отделяла только тонкая москитная сетка, создавая опасную ситуацию. Полицейские приняли решение проникнуть внутрь через окно.
Анюров с помощью троса поднялся по водосточной трубе на третий этаж, где находилась закрытая комната. Его страховал напарник. Младший лейтенант смог перебраться на подоконник и попасть внутрь, после чего малыш был спасен и воссоединился с матерью.
В начале августа капитан полиции спас туриста в Сочи, который потерял сознание на пирсе.
В июне сотрудник полиции в Челябинской области спас двух человек из горящего автомобиля.