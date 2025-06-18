В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Полицейский спас людей из горящей машины в Челябинской области
Сотрудник ГУ МВД по Челябинской области Дмитрий Андреев заметил по пути на работу заметил задымившийся автомобиль, он спас оттуда двух человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Внутри машины находились водитель и пассажир, старший прапорщик внутренней службы Андреев бросился к машине, вытащил сначала водителя, затем пассажира, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
После этого он не подпускал прохожих к опасному участку до приезда спасателей.
Житель соседнего дома вызвал пожарных и другие экстренные службы. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.
На следующий день семья владельца автомобиля посетила местный отдел полиции и выразила Андрееву благодарность за проявленную отвагу и профессионализм.
В марте в Приморье инспектор Госавтоинспекции Денис Юмашев спас 73-летнюю женщину, вынеся ее из горящего дома через окно, благодаря чему удалось избежать трагедии.