Полицейский спас людей из горящей машины в Челябинской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Внутри машины находились водитель и пассажир, старший прапорщик внутренней службы Андреев бросился к машине, вытащил сначала водителя, затем пассажира, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

После этого он не подпускал прохожих к опасному участку до приезда спасателей.

Житель соседнего дома вызвал пожарных и другие экстренные службы. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

На следующий день семья владельца автомобиля посетила местный отдел полиции и выразила Андрееву благодарность за проявленную отвагу и профессионализм.

В марте в Приморье инспектор Госавтоинспекции Денис Юмашев спас 73-летнюю женщину, вынеся ее из горящего дома через окно, благодаря чему удалось избежать трагедии.