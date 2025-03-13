Инспектор ГИБДД спас пожилую женщину из горящего дома в Приморье

Сотрудник Госавтоинспекции вынес 73-летнюю женщину из пожара в Приморье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», инспектор Госавтоинспекции Приморья Денис Юмашев проявил отвагу, спасая 73-летнюю женщину из пожара в Лесозаводске. В момент патрулирования улиц города вместе с коллегой Виталием Сердюковым, они заметили возгорание частного дома и бросились на помощь.

На месте происшествия их встретил мужчина, звонивший в экстренные службы и сообщивший, что в доме может находиться пожилая женщина. «Старший лейтенант полиции Денис Юмашев быстро обошел дом через соседний двор и стал стучать в окна. Никто не отзывался. Тогда полицейский через окно проник в сильно задымленное и уже горящее помещение», – написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Юмашев, пробравшись в дом, обнаружил женщину, вынес ее к окну и передал соседям, которые поспешили на помощь. На улице 73-летняя хозяйка пришла в себя и выразила благодарность своему спасителю. Благодаря решительным действиям инспектора удалось избежать трагедии.

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