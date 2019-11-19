Полицейский спас запертых без еды детей в Якутии

В Якутии 29-летняя женщина заперла четверых детей дома на два дня.

Детей обнаружил инспектор ПДН, сообщается на сайте МВД по республике Саха.

«Полицейский увидел замок на входной двери и уже планировал покинуть территорию, как его привлекли детские голоса из дома. Инспектор поговорил со старшей из детей – семилетней первоклассницей. Девочка сообщила, что мама ушла по делам еще два дня назад, а они дома одни. Сообщив в дежурную часть о случившемся, инспектор вызвал социальные службы. По их прибытию, взрослые вошли в дом через окно», – отметило ведомство.

В помещении сотрудники нашли детей в обессиленном состоянии, дом обогревался электрическим обогревателем, во время перебоев с электричеством дом оставался без обогрева на зимний период.

«Из продуктов питания на столе стояла кастрюля с засохшими макаронами. Не было и питьевой воды. Дом находился в запущенном состоянии», – добавили в МВД.

Полицейские и работники социальной службы установили, что семилетняя девочка пыталась кормить 10-месячного брата сухой детской смесью, разбавленной холодной водой, пыталась успокоить его и своих других братьев трех и шести лет.

После обнаружения детей доставили в больницу, у них диагностировали истощение, они хотели пить и есть. На данный момент старшие дети находятся в специализированном детском учреждении, младенец – в районной больнице.

«Местонахождение матери было установлено на третьи сутки. Женщина находилась в доме своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе проверки выяснилось, что на следующий день, как она покинула своих детей, к ней позвонила ее мать. Бабушка изъявила желание навестить внуков, на что женщина ее обманула, сказав, что из-за болезни младенца ее визит к ним домой нежелателен», – пояснили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.125 УК «Оставление в опасности малолетних детей».

Во вторник сообщалось, что в Москве женщина на несколько дней оставила в однокомнатной квартире восьмерых болеющих детей с 63-летней бабушкой.

Ранее в Волгограде женщина оставила дочь в коляске у поликлиники. До этого в подмосковных Люберцах мать бросила в хостеле двух малолетних детей, мальчика и девочку. Также сообщалось, что женщина бросила шестилетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.