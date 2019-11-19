Москвичка на несколько дней оставила с бабушкой восьмерых больных детей

В Москве женщина на несколько дней оставила в однокомнатной квартире восьмерых болеющих детей с 63-летней бабушкой, сообщает Следственный комитет (СК).

Вечером в понедельник, 18 ноября, в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудники скорой помощи обнаружили детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний, говорится на сайте СК.

Медики указали, что дети находились в ненадлежащих условиях проживания. Об этом были оповещены правоохранительные органы.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления незамедлительно организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дети живут в неполной семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики.

Также прокуратура Москвы решила проверить «исполнение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации», сообщила пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова.

По результатам проверки будет дана оценка «действиям должностных лиц системы профилактики», передает РИА «Новости».

Ранее в Волгограде женщина оставила дочь в коляске у поликлиники. До этого в подмосковных Люберцах мать бросила в хостеле двух малолетних детей, мальчика и девочку. Также сообщалось, что женщина бросила шестилетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.

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