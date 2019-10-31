Женщина оставила грудного младенца у поликлиники в Волгограде

В Волгограде женщина оставила дочь в коляске у поликлиники, в отношении матери возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Дознавателем отдела полиции УМВД России по Волгограду в отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», – пояснила Волк, передает РИА «Новости».

По этим данным, оставившая ребенка женщина имеет судимость. Она пояснила, что оставила младенца, поскольку ей «необходимо было срочно уехать».

Девочку направили в больницу для наблюдения, в отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в подмосковных Люберцах мать бросила в хостеле двух малолетних детей, мальчика и девочку. До этого женщина бросила шестилетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров и ушла.

Еще ранее мать подбросила маленькую дочь в поликлинику в Москве.

Психиатр рассказал газете ВЗГЛЯД, почему матери стали чаще бросать своих детей.