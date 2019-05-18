Бросившая дочь в поликлинике мать объяснила свой поступок

Женщина, оставившая маленькую дочь в одной из московских больниц, объяснила свой поступок тем, что не справляется с материнскими обязанностями; она также заявила, что отдать малышку в детский дом не додумалась.

Видео с объяснением женщины опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России.

«Не справляюсь с обязанностями», – сказала 21-летняя женщина.

На вопрос следователя, по какой причине она не передала дочь в детское учреждение, женщина заявила, что не додумалась.

Напомним, в четверг маленькую девочку оставили одну в поликлинике на севере столицы. Врачи обратились к правоохранителям, московские следователи опросили свидетелей и работников поликлиники.

Сообщалось, что с ребенком в больнице работал психолог.