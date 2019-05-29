Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле

В подмосковных Люберцах мать бросила в хостеле двух малолетних детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение о том, что во вторник неизвестная девушка с двумя малолетними детьми – мальчиком и девочкой, на вид обоим около года, – обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места», – сказала Петрова.

По ее словам, сотрудница хостела попросила женщину с детьми предоставить паспорт. Она сообщила, что забыла документ в машине. Женщина «вышла из здания и больше не возвращалась», передает ТАСС.

В настоящее время полиция устанавливает личность женщины. Обоих детей передали в местную больницу.

Ранее психиатр рассказал газете ВЗГЛЯД, почему матери стали чаще бросать своих детей.

Напомним, в понедельник стало известно, что женщина оставила ребенка в игровой комнате одного из ТЦ. На допросе она заявила, что нет никаких подтверждений того, что это ее ребенок.

В середине мая другая женщина оставила маленькую дочь одну в поликлинике на севере Москвы. Мать ребенка задержали через некоторое время. По ее словам, она не справлялась с материнскими обязанностями. Вскоре был задержан ее сожитель. Пара решила, что девочка будет мешать их отношениям. Следствие возбудило уголовное дело, однако прокуратура отменила постановление о возбуждении дела. Женщину с сожителем освободили в зале суда. Следственный комитет намерен обжаловать это решение. Девочку из больницы передали бабушке по отцовской линии, где уже проживает старший пятилетний брат девочки.