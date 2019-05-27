Мать бросила маленького ребенка в столичном ТЦ

Женщина бросила малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.

«26 мая в 22.08 мск в полицию поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенном на Лобненской улице, неизвестная женщина в 12.38 мск оставила в игровой комнате ребенка, на вид около шести лет, и ушла», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов ТАСС.

Спустя семь часов нахождения ребенка в игровой комнате администрация магазина решила позвонить его матери. Во время телефонного разговора женщина заявила, что отказывается забирать сына и предложила оставить его себе. После этого она перестала отвечать на звонки.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий личность женщины была установлена. Она задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мальчик передан медикам», – уточнил Титов.

Ранее маленькую девочку оставили одну в поликлинике на севере столицы. Врачи обратились к правоохранителям, московские следователи опросили свидетелей и работников поликлиники.

Позже им удалось найти мать девочки, которая объяснила свои действия тем, что не справляется с материнскими обязанностями, а отдать малышку в детский дом не додумалась. Вскоре был задержан и ее сожитель.

Однако позже прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.