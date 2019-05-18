Задержан сожитель женщины, оставившей девочку в московской поликлинике

Задержан сожитель женщины, оставившей ребенка в поликлинике в Москве, об этом сообщает Главное следственное управление СК по Москве.

«Следователи проводят с задержанными ряд следственных действий направленный на установление полной и объективной картины произошедшего», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Мать девочки и сожитель посчитали, что ребенок будет мешать их отношениям, полагают следователи. Они забрали девочку у родни, отвезли в поликлинику и оставили там.

В четверг маленькую девочку оставили одну в поликлинике на севере столицы. Врачи обратились к правоохранителям, московские следователи опросили свидетелей и работников поликлиники.

Мать ребенка задержали через некоторое время. По ее словам, она не справлялась с материнскими обязанностями.