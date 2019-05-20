Прокуратура прекратила дело против оставившей в поликлинике ребенка женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, оставившей в поликлинике свою малолетнюю дочь, рассказали в Савеловском суде Москвы.

«В суд поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных. Помощником прокурора в здании суда Рудницкой и Султанмуродову вручено постановление об освобождении из-под стражи», – сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова, передает РИА «Новости».

В понедельник следователи планировали обратиться с ходатайством об избрании женщине меры пресечения, для чего она и её сожитель были доставлены в суд, отмечается в сообщении. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статьями «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». По версии следствия, пара изначально имела преступный умысел, забрав девочку у родственницы обманным путем.

Сообщается, что сейчас ребенок находится в столичной детской инфекционной клинической больнице №6. Врачи заверили, что девочка почти здорова и не испытывает стресса от происходящего, среди отклонений – легкие проявления ОРВИ.

В четверг маленькую девочку оставили одну в поликлинике на севере столицы. Врачи обратились к правоохранителям, московские следователи опросили свидетелей и работников поликлиники.

Мать ребенка задержали через некоторое время. По ее словам, она не справлялась с материнскими обязанностями. Вскоре был задержан ее сожитель.