Психиатр рассказал, почему матери стали чаще бросать своих детей

«Мать-кукушка» – это довольно частое явление. Женщина по каким-то причинам не хочет делать аборт или опоздала – и вынуждена рожать», – пояснил психолог Михаил Виноградов газете ВЗГЛЯД, комментируя второй короткое время случай в Москве, когда матери бросают своих детей в публичных местах.

«Обычно такие женщины скрывают беременность, уезжают подальше от собственного дома, рожают и там же оставляют ребенка», – рассказал руководитель психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии, Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов.

По мнению Виноградова, оставить ребенка в игровой комнате торгового центра и уйти – не самый жестокий вариант. Ребенок сразу попадет под наблюдение полиции, он будет затем наверняка направлен в какой-то детский приют. То есть ребенок не останется без общечеловеческой помощи.

Эксперт не исключил, что недобросовестная мать могла бросить ребенка под влиянием широкой огласки подобных случаев, в результате которых другие матери не несли никакой ответственности.

Напомним, в понедельник стало известно, что женщина оставила ребенка в торговом центре на Лобненской улице. Позже на допросе она заявила, что нет никаких подтверждений того, что это ее ребенок, а также предложила полицейским снять порнофильм.

В середине мая другая женщина оставила малолетнего ребенка в одной из поликлиник на севере Москвы. Вечером сотрудники медучреждения обратились в полицию. Мальчика передали медикам, а женщина по телефону заявила, что не будет его забирать. Ее задержали.

«Вероятно, вторая «мать-кукушка» увидела, что за действиями первой женщины, оставившей ребенка, ничего не последовало, – и просто поступила также, чтобы избавиться от своего ребенка» – заметил по этому поводу Виноградов.

В 2016 году омбудсмен Павел Астахов сообщал, что за предыдущие пять лет родители оставляли в детских приютах от 30 до 50 тысяч детей в год. На общее число новорожденных в среднем приходится 1% отказников.