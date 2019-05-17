Родственников оставленной в поликлинике девочки ищут в Москве

В Москве следователи разыскивают родственников маленькой девочки, которую оставила женщина в поликлинике на севере города, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.

Неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в московской поликлинике в четверг, врачи обратились в правоохранительные органы, после чего следователи начали проверку, передает РИА «Новости».

Иванова рассказала, что малышка сейчас лежит в больнице и проходит необходимые обследования. По предварительным данным, у ребенка нет каких-либо внешних повреждений.

Следователи проводят опрос свидетелей, работников медучреждения и устанавливают местонахождение женщины, которая оставила девочку.

«Главное следственное управление просит граждан, узнавших девочку и располагающих какой-либо информацией о ее месте проживания или родственниках, обратиться в Савеловский межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по городу Москве по номеру телефона: 8-495-945-17-51», – сообщила Иванова.

Зрительница телеканала «Москва 24» Анна Привезенцева сообщила редакции, что раньше видела девочку, которую оставили в поликлинике.

«Смотрю на девочкино лицо, и у меня такое ощущение, что я ее где-то видела. Мы вчера обсуждали с мужем и решили, что, скорее всего, видели ее в Савеловском парке. В районе одно такое излюбленное место у всех родителей», – рассказала она телеканалу.