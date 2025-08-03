Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
Полицейский в Сочи спас отдыхающего
Сотрудник полиции капитан Дмитрий Гришков спас туриста в Сочи, который потерял сознание на пирсе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Гришков был в отпуске в Сочи, он заметил мужчину с неустойчивой походкой на пирсе, который внезапно упал без сознания, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Полицейский незамедлительно подошел к пострадавшему, после чего вместе со спасателями попытался оказать первую помощь, однако усилия оказались безрезультатными.
Гришков оперативно пересадил мужчину в свой автомобиль и самостоятельно отвез его в больницу.
Благодаря решительным действиям полицейского врачи смогли спасти жизнь отдыхающего, который сейчас находится под наблюдением специалистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудник ГУ МВД по Челябинской области Дмитрий Андреев заметил задымившийся автомобиль по пути на работу. Он вытащил из машины двух человек и оказал им первую помощь.