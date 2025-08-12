Стало известно о ежемесячных переводах 50 млн долларов окружения Зеленского в ОАЭ

Турецкая газета раскрыла ежемесячные переводы окружения Зеленского в ОАЭ

Tекст: Денис Тельманов

Турецкая газета Aydinlik сообщила, что приближенные Владимира Зеленского переводят около 50 млн долларов ежемесячно на счета двух компаний в ОАЭ, связанных с бывшим советником главы Фонда госимущества Украины Андреем Гмыриным, передает ТАСС.

В публикации впервые приводятся номера расчетных счетов, на которые отправляются эти средства. При этом издание не предъявило копии документов, подтверждающих сами банковские переводы.

Газета ссылается на украинские СМИ, отмечая, что семья Гмырина приобрела недвижимость в Дубае на сумму более 14 млн долларов в 2021–2023 годах. В мае 2021 года были зарегистрированы компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, на счета которых, по информации Aydinlik, поступают переводимые средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расследования Национального антикоррупционного бюро Украины могут повлиять на будущие президентские выборы в стране.

Фигурантами дела о закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам стали депутат, чиновники и военнослужащие на Украине. Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти.