Economist: Работа НАБУ может сыграть роль в избирательной кампании на Украине

Tекст: Антон Антонов

Высокопоставленный источник Economist в одном из украинских органов по противодействию коррупции заявил: «Некоторые вещи просто не уйдут. Это не простуда», – передает ТАСС.

Economist указал, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался от намерения ограничить независимость НАБУ после давления со стороны европейских стран. Согласно изданию, этот шаг приведет к тому, что расследования будут проводиться с еще большим энтузиазмом.

Авторы материала считают, что антикоррупционные дела «могут сыграть роль в избирательной кампании», которая, вероятно, начнется после завершения боевых действий и достижения мирного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский пытался ограничить полномочия антикоррупционных органов, но отказался от этих планов на фоне массовых протестов и давления со стороны Запада. Позже Зеленский подписал закон о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.