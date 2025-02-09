Израильские истребители нанесли удары по позициям «Хезболла» в Ливане

Tекст: Максим Попов

Израильские ВВС нанесли удары по различным целям в восточных, северных и южных районах Ливана, передает ТАСС. Бомбардировкам подверглись огневые позиции, подземные укрытия и склады «Хезболлы».

В горном районе Джанта, близ границы с Сирией, был атакован тайный подземный туннель. Это место стало одним из ключевых объектов атаки израильской авиации.

Три авианалета были совершены на поселки Дейр-Захрани и Румин, расположенные в окрестностях южного города Набатия. Районы высот Биркет-Джаббур, Джебель-Рейхан и Иклим-эт-Туффах к северу от реки Литани также подверглись атаке.

В северной области Хермель израильские самолеты нанесли удар по лагерю шиитских отрядов возле одного из нелегальных пограничных переходов. О последствиях этих атак информации пока нет.

Ранее израильские ВВС атаковали объекты шиитской милиции «Хезболла» на востоке Ливана, вызвав жертвы среди бойцов и мирных жителей. Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал вывод войск из Ливана по условиям соглашения с «Хезболлой», что стало одним из ключевых пунктов мирного урегулирования. «Хезболла» ранее поддержала Сирию в борьбе с террористами, что укрепило ее позиции в регионе и повлияло на геополитическую ситуацию.