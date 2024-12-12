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Израиль начал вывод войск из Ливана по условиям соглашения с «Хезболлой»
Израильские войска начали покидать юг Ливана по соглашению с «Хезболлой»
Израиль начал вывод войск с юга Ливана в соответствии с мирным соглашением, однако в четверг израильский беспилотник атаковал Аль-Хиям, что привело к гибели одного человека и ранениям двоих, вызвав недовольство властей Ливана.
Израиль начал вывод войск из Ливана в рамках соглашения о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла», передает РИА «Новости».
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что первый этап вывода израильских войск с юга Ливана осуществлен. Это произошло в соответствии с ноябрьскими договоренностями, по которым юг Ливана должны контролировать только ливанские вооруженные силы и миротворцы ООН.
Глава центрального командования США Майкл Курилла лично присутствовал при выводе израильских войск и их замене ливанскими ВС в Аль-Хияме. Этот шаг стал частью соглашения, согласно которому Армия обороны Израиля и силы «Хезболлы» покинут территорию в течение 60 дней после прекращения огня.
Однако ситуация усложнилась из-за удара израильского беспилотника по Аль-Хияму. В результате атаки один человек погиб и двое ранены, что вызвало резкую реакцию со стороны ливанского правительства. Премьер-министр Наджиб Микати назвал произошедшее «абсолютно неприемлемым» нарушением договоренностей и потребовал от Израиля строго соблюдать условия прекращения огня. Он подчеркнул, что такие действия подрывают мирные усилия и требуют немедленного вмешательства международного сообщества.