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    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

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    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    18 комментариев
    12 декабря 2024, 21:52 • Новости дня

    Израиль начал вывод войск из Ливана по условиям соглашения с «Хезболлой»

    Израильские войска начали покидать юг Ливана по соглашению с «Хезболлой»

    Tекст: Евгения Караваева

    Израиль начал вывод войск с юга Ливана в соответствии с мирным соглашением, однако в четверг израильский беспилотник атаковал Аль-Хиям, что привело к гибели одного человека и ранениям двоих, вызвав недовольство властей Ливана.

    Израиль начал вывод войск из Ливана в рамках соглашения о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла», передает РИА «Новости».

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что первый этап вывода израильских войск с юга Ливана осуществлен. Это произошло в соответствии с ноябрьскими договоренностями, по которым юг Ливана должны контролировать только ливанские вооруженные силы и миротворцы ООН.

    Глава центрального командования США Майкл Курилла лично присутствовал при выводе израильских войск и их замене ливанскими ВС в Аль-Хияме. Этот шаг стал частью соглашения, согласно которому Армия обороны Израиля и силы «Хезболлы» покинут территорию в течение 60 дней после прекращения огня.

    Однако ситуация усложнилась из-за удара израильского беспилотника по Аль-Хияму. В результате атаки один человек погиб и двое ранены, что вызвало резкую реакцию со стороны ливанского правительства. Премьер-министр Наджиб Микати назвал произошедшее «абсолютно неприемлемым» нарушением договоренностей и потребовал от Израиля строго соблюдать условия прекращения огня. Он подчеркнул, что такие действия подрывают мирные усилия и требуют немедленного вмешательства международного сообщества.

    10 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Израильские танки подошли к Дамаску
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия продвинулась на юг провинции Дамаск, заняв поселение Хинех в 50 км от столицы Сирии, согласно публикации сирийской газеты «Аль-Ватан». Кроме того, арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Передвижения израильских войск на юге провинции Дамаск были зафиксированы сирийской газетой «Аль-Ватан», передает РИА «Новости». Согласно информации, израильские силы появились ближе к границе с Ливаном и заняли стратегически важное поселение Хинех, расположенное в 50 км от Дамаска.

    В публикации отмечается, что израильская армия также достигла подножия Хан эль-Шейх в районе Катна, который примыкает к ливанской управе Рашайя. Эти действия могут быть частью более широкой военной операции или ответом на недавние события в регионе.

    Власти Сирии пока не сделали официальных заявлений относительно этих передвижений израильских сил на их территории. Тем не менее подобные операции вызывают напряженность в регионе и могут повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта.

    Кроме того, как сообщает Al Mayadeen, израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана, за пределами буферной зоны, куда ранее перебросили подразделения ЦАХАЛ.

    Накануне Израиль временно разместил Армию обороны на территории Сирии для обеспечения безопасности своих граждан. Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в ходе операции в Сирии. За два дня Израиль атаковал более 250 целей на сирийской территории, продолжая военные действия.

    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

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    9 декабря 2024, 23:15 • Новости дня
    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии

    Израиль нанес удары по авиабазам Сирии, уничтожив инфраструктуру и десятки истребителей

    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    ВВС Израиля атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей, сообщает телеканал Al Arabiya.

    Израильские военные совершили авиаудары по крупнейшим авиабазам Сирии. По словам источников канала, в результате атак были уничтожены инфраструктура баз, а также десятки вертолетов и истребителей, передает ТАСС.

    По имеющейся информации, ЦАХАЛ также нанесли серию ударов по штабу полка сил специального назначения в городе Эль-Камышлы провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Информация о жертвах обстрела не приводилась.

    Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана, Эсмаил Багаи, осудил действия Израиля, назвав их вопиющим нарушением Устава ООН. В официальном заявлении иранского внешнеполитического ведомства говорится: «Багаи осудил военное вторжение сионистского режима на сирийскую территорию в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима».

    Иран призвал ООН принять меры, чтобы остановить действия Израиля на сирийской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.

    Коментарии (30)
    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Коментарии (0)
    10 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выступили против действий Израиля в Сирии

    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили возмущение израильским захватом земель в Сирии, назвав это опасным развитием событий и нарушением международного права.

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили резкое осуждение в адрес Израиля за захват земель в Сирии возле оккупированных Голанских высот. Эти действия Израиля последовали после свержения правительства Башара Асада оппозицией, сообщает Al Jazeera.

    Министерство иностранных дел Катара заявило, что вторжение Израиля является «опасным развитием событий и вопиющим нарушением суверенитета и единства Сирии». Саудовская Аравия также осудила израильскую политику, подчеркнув, что она угрожает стабильности региона и нарушает международное право. В Эр-Рияде призвали международное сообщество осудить действия Израиля.

    Ирак присоединился к осуждению, заявив о «грубом нарушении международного права» со стороны Израиля и призвав Совет Безопасности ООН предпринять меры для прекращения агрессии. Представитель иранского МИД также охарактеризовал эти действия как «нарушение» устава ООН.

    Израильские военные продолжают наносить удары по Сирии, среди них атаки на три авиабазы, включая объекты в Дамаске и Латакии. Согласно сообщениям, Израиль осуществил более ста авиарейдов после падения режима Асада.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля, поблагодарив Дональда Трампа за признание израильского суверенитета над этой территорией.

    Во вторник утром израильские войска продвинулись на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Между тем аналитики и дипломаты предполагают, что свержение Башара Асада может привести к усилению исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти.

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    10 декабря 2024, 00:35 • Новости дня
    Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля

    Постпред Сирии при ООН призвал Совбез остановить израильскую агрессию

    Tекст: Максим Попов

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в стране в своих интересах.

    Сирия направила официальные обращения в Совет Безопасности ООН и к генеральному секретарю Антониу Гутеррешу с требованием остановить агрессивные действия Израиля, сообщает ТАСС. Постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что Израиль использует сложную ситуацию в Сирии для осуществления нападений.

    «Сегодня по поручению сирийского правительства мы направили идентичные письма генеральному секретарю Совета Безопасности, осуждая это израильское нападение, призывая ООН и Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и прекратить израильские нападения на Сирию, не позволить Израилю извлечь выгоду из переходного периода, который сирийцы сейчас осуществляют в своей стране», – подчеркнул ад-Дахак.

    Сирийский дипломат также указал на необходимость международного вмешательства для предотвращения дальнейших атак и обеспечения стабильности в регионе. Он отметил, что текущая ситуация в Сирии требует ответственности со стороны мирового сообщества для защиты суверенитета страны и ее граждан.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    17 комментариев

    Коментарии (20)
    12 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

    Трамп призвал Нетаньяху прекратить конфликт в Газе до своей инаугурации

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    @ Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа к своей инаугурации, сообщает журнал Time.

    В ходе телефонных разговоров, состоявшихся во время предвыборной кампании, Трамп просил главу израильского правительства свернуть военные действия в Газе. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп, имея в виду противостояние Израиля с движением ХАМАС. Он также выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта и подчеркнул нежелание кровопролития.

    Однако, как отмечает Time, завершение конфликта к дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Издание сообщает, что в Израиле и США подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта для предотвращения внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Нетаньяху, заявил, что «не доверяет никому».

    Журнал Time ранее объявил Трампа человеком года, и его интервью было приурочено к этому событию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские вооруженные силы не планируют выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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    11 декабря 2024, 02:04 • Новости дня
    Лондонские торговцы напали на экс-чемпиона мира по боксу из-за поддержки Израиля

    Мэйуэзер подвергся нападению в Лондоне из-за поддержки Израиля в конфликте

    Tекст: Максим Попов

    Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер столкнулся с агрессивной толпой в лондонском ювелирном магазине из-за своей поддержки Израиля в конфликте с сектором Газа, сообщило The Sun.

    По информации издания, бывший чемпион мира по боксу в пяти категориях Флойд Мэйуэзер столкнулся с агрессивной толпой во время посещения ювелирного магазина в центре Лондона. Причиной конфликта стало то, что боксер открыто поддерживает Израиль в текущем конфликте в секторе Газа, передает ТАСС.

    Сообщается, что группа из 30 мужчин, включая сотрудников магазина, подошла к Мэйуэзеру и начала выражать свои претензии в резкой форме. Это вынудило телохранителей срочно вывести его из магазина и посадить в автомобиль, расположенный поблизости.

    Журналисты отметили, что около 10 мужчин пытались приблизиться к спортсмену, в то время как 25 человек оставались в стороне, снимая инцидент на камеру. Из толпы доносились расистские оскорбления и обвинения в одобрении геноцида палестинцев.

    Мэйуэзер не пострадал в результате инцидента. В ответ на агрессию он заявил: «Я горжусь своей поддержкой еврейского народа».

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    10 декабря 2024, 01:25 • Новости дня
    Небензя оценил закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

    Небензя сообщил о единстве мнений в Совбезе ООН по территориальной целостности Сирии

    Tекст: Максим Попов

    На заседании Совета Безопасности ООН глава российской делегации Василий Небензя подчеркнул значимость сохранения территориальной целостности Сирии и назвал прошедшие консультации позитивными.

    На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем за закрытыми дверями, обсуждалась текущая ситуация в Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал эти консультации как позитивные, передает ТАСС. Он отметил, что члены Совбеза более-менее едины в своем мнении о важности сохранения территориальной целостности Сирии.

    «Совет Безопасности ООН выразил общее мнение о необходимости поддерживать территориальную целостность Сирии», – заявил Небензя. Он добавил, что несмотря на разногласия по некоторым вопросам, в целом консультации прошли конструктивно и дали положительный результат.

    Также Небензя указал на противоречивые заявления Израиля по Голанским высотам. «Мы слышим от Израиля противоречивые заявления, – сказал российский дипломат журналистам. – Мы не знаем, какую часть Голанских высот премьер Нетаньяху считает частью Израиля при учете нарушения ими буферной зоны».

    Члены Совбеза ООН обсудили также гуманитарные аспекты кризиса в Сирии и меры по улучшению ситуации в регионе. Особое внимание было уделено вопросам доставки гуманитарной помощи и защите гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в стране в своих интересах.

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    10 декабря 2024, 01:35 • Новости дня
    Израиль атаковал более 250 целей в Сирии за два дня

    ВВС Израиля атаковали сирийские базы и склады с вооружениями за два дня

    Tекст: Максим Попов

    Израиль провел масштабную операцию, атаковав более 250 военных целей в Сирии, включая военные базы и склады с вооружениями, что стало одной из крупнейших операций в истории ВВС страны, говорится в сообщении радио «Галей ЦАХАЛ».

    Отмечается, что в результате авиаударов были уничтожены военные базы, складская инфраструктура и авиационные объекты сирийской армии, передает РИА «Новости».

    По информации радиостанции, удары пришлись на сирийские воздушные силы, зенитно-ракетные комплексы и склады боеприпасов, а также на ракеты класса «земля-земля». «Это одна из крупнейших наступательных операций в истории ВВС», – цитирует «Галей ЦАХАЛ» источник в системе безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии. До этого Тель-Авив временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.

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    10 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Израиль ударил по военным объектам и порту Латакии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии, сообщил источник в провинции.

    Удары по сирийской провинции Латакия наносились по военным объектам и порту, где базировались корабли ВМС Сирии, сообщил собеседник ТАСС.

    Сама Латакия не пострадала, но был нанесен ущерб той части порта, где находились сирийские военные корабли.

    Несмотря на произошедшее, обстановка в Латакии остается спокойной. Источник отметил, что в городе нет серьезных проблем с продуктами, интернетом и водой, мирные жители сохраняют спокойствие.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля.

    Во вторник утром израильские войска прошли на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

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    12 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Израиль назвал условие вывода войск с Голанских высот

    Нетаньяху заявил, что Израиль сохранит войска в буферной зоне Голан до получения гарантий безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    В канцелярии израильского премьера заявили, что Израиль намерен сохранять свое присутствие в буферной зоне на Голанских высотах, пока не будут приняты меры безопасности, обеспечивающие соблюдение соглашения от 1974 года, которое предполагает разделение сил между Израилем и Сирией, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль начал процесс раздела Сирии, что вызвало обеспокоенность в международном сообществе.

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    10 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Турция осудила израильские удары по Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкое министерство иностранных дел резко осудило действия израильских военных на сирийской территории, оно указало, что Израиль нарушает международное соглашения, заключенное в 1974 году.

    В Сирии появилась надежда на достижение мира и стабильности, но Израиль только усугубляет ситуацию, указал МИД Турции, передает ТАСС.

    «Израиль вновь демонстрирует свой оккупационный менталитет», – подчеркнули в ведомстве.

    Турция также поддерживает суверенитет, политическое единство и территориальную целостность Сирии, добавили в министерстве.

    Ранее израильская армия заявила, сто сообщения о продвижении войск в сторону Дамаска не соответствуют действительности. До этого СМИ сообщали, что израильские танки подошли к Дамаску.

    Источник в Латакии сообщал, что Израиль нанес удары по сирийской Латакии, они затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии.

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    10 декабря 2024, 08:43 • Новости дня
    СМИ: Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции

    РБК: Премьер-министр Израиля Нетаньяху даст показания по делам о коррупции

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 декабря начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом 10 декабря по трем уголовным делам о коррупции. Ему вменяют взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием. Первое заседание состоится в Окружном суде Иерусалима, примечательно, что это первый случай в истории Израиля, когда действующий премьер-министр будет давать показания в суде в качестве обвиняемого, передает РБК.

    Среди дел, в которых обвиняется Нетаньяху, значатся «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000». В рамках «Дела 1000» ему инкриминируется получение дорогих подарков от бизнесменов в обмен на покровительство. В «Деле 2000» речь идет о предполагаемом сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот», а в «Деле 4000» – о предоставлении регуляторных преференций телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на положительное освещение.

    Нетаньяху неоднократно отвергал обвинения, называя их политически мотивированными. Несмотря на судебные разбирательства, он продолжает оставаться на посту премьер-министра.

    Судебные слушания будут проходить в подземном зале суда из соображений безопасности и могут продлиться до марта 2025 года. Приговор, как ожидается, будет вынесен не ранее 2026 года, и возможны апелляции.

    Суду предстоит решить, будет ли премьер-министр Израиля давать показания трижды в неделю, как настаивает прокуратура, или дважды, как требует защита. Уже 140 свидетелей дали показания в рамках этого процесса.

    Нетаньяху может грозить до 10 лет тюремного заключения за взяточничество и до трех лет за мошенничество и злоупотребление доверием. Влияние процесса на политическую карьеру Нетаньяху еще предстоит оценить.

    Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Израиль отказался признавать этот ордер.

    Швейцария выразила готовность арестовать Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда.

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    10 декабря 2024, 22:03 • Новости дня
    ХАМАС передал Египту список израильских заложников

    ХАМАС передал Египту список удерживаемых израильских заложников в Газе

    Tекст: Максим Попов

    Движение ХАМАС передало египетской стороне список израильских заложников, содержащихся в секторе Газа, что стало частью усилий по заключению перемирия, сообщил телеканал Al Arabiya.

    Как сообщили журналисты, палестинское движение ХАМАС передало египетской стороне поименный список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Информация об этом поступила от источников телеканала, которые также отметили, что посредники ведут активные консультации для достижения соглашения о перемирии, передает ТАСС.

    По данным Al Arabiya, посредники оказывают давление на Израиль с целью отзыва войск из Филадельфийского коридора, расположенного на границе между Египтом и Газой. Источники утверждают, что контроль над контрольно-пропускным пунктом «Рафах» должен перейти к Палестинской национальной администрации.

    Вместе с тем ни представители ХАМАС, ни официальные лица Египта на данный момент не подтвердили факт передачи списка заложников. Вопрос о передаче полномочий над пунктом «Рафах» также остается открытым.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, погибли около 1,2 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность.

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    12 декабря 2024, 10:51 • Новости дня
    Bloomberg: Израиль продолжит операции в Сирии несмотря на критику
    Bloomberg: Израиль продолжит операции в Сирии несмотря на критику
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные продолжают операции в Сирии, несмотря на критику со стороны региональных правительств, с целью предотвращения попадания оружия в руки террористов, пишет Bloomberg.

    Израиль продолжает военные операции в Сирии, несмотря на растущую критику от правительств региона, передает Bloomberg. Израильские силы обороны заявили, что их войска продолжают наносить удары по «угрозам и террористическим объектам вдоль границы» с Сирией, конфисковав несколько сирийских танков во время рейдов.

    Военные также обнаружили сирийский армейский пост с запасом оружия, включая мины, взрывчатку, противотанковые ракеты и другое военное оборудование.

    Позднее сирийское телевидение сообщило об израильском авиаударе по порту Латакия, а Сирийская обсерватория по правам человека отметила удары по военным объектам в Латакии и Тартусе, принадлежащим свергнутому режиму Башара Асада.

    Отметим, что Израиль усилил атаки после падения режима Асада в воскресенье, стремясь предотвратить попадание стратегических запасов оружия в руки террористов, согласно заявлениям армии.

    В среду Египет осудил систематическое уничтожение инфраструктуры в Сирии и захват буферной зоны на границе с Израилем, что вызвало недовольство других арабских стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.

    Израиль захватил буферную зону площадью около 155 кв. миль на следующий день после свержения правительства, которое более 50 лет находилось у власти под руководством семьи Асадов. Израиль также сообщил об ударах по сирийским складам химического оружия и ракет, чтобы те не попали в руки экстремистов. Агентство отмечает, что оппозиционные группы, свергнувшие Асада, возглавляются группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой» и признанной террористической организацией во многих странах, включая США.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии при поддержке одной из соседних стран.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан обвинил Израиль в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии и выразил поддержку сирийскому народу.

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    12 декабря 2024, 06:10 • Новости дня
    Генассамблея ООН потребовала прекратить огонь в секторе Газа

    Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран Генассамблеи ООН поддержало резолюцию, в которой ГА требует прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников, сообщают информационные агентства.

    В документе содержится требование о «немедленном, безусловном и постоянном» прекращении огня и «немедленном и безусловном» освобождении заложников. За резолюцию проголосовали 158 государств, против – девять, 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».

    В документе говорится о необходимости предоставить жителям сектора Газа доступ к основным услугам и гуманитарной помощи, а также отвергаются «любые попытки морить палестинцев голодом».

    Резолюция не имеет юридически обязывающей силой. Год назад ГА ООН уже принимала похожую резолюцию.

    Кроме того, ГА ООН приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и выразила сожаление в связи с законопроектами Израиля о запрете работы агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможных разрушительных последствиях запрета Израилем деятельности этого агентства.

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