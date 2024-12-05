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    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

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    5 декабря 2024, 19:59 • Новости дня

    «Хезболла» поддержала Сирию в борьбе с террористами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности оказать поддержку сирийскому руководству в противостоянии террористической агрессии.

    «Мы встанем на сторону Сирии, чтобы противостоять этой террористической агрессии», – сказал генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем, передает РИА «Новости».

    По его словам, ответственность за террористическую активность несут западные силы, ведомые США.

    Минобороны Сирии заявило в четверг, что сирийские вооруженные силы уничтожили десятки боевиков и их технику в провинции Хама. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, ведя постоянный диалог с Дамаском и оценивая необходимость поддержки в борьбе с боевиками. Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на новые риски для российских военных баз в Сирии.

    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    4 декабря 2024, 13:57 • Новости дня
    Сирийские курсанты прорвали окружение под Алеппо
    Сирийские курсанты прорвали окружение под Алеппо
    @ Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийские военные офицеры и курсанты Академии имени Хафеза Асада смогли прорваться через окружение под Алеппо благодаря совместной координации с Россией, сообщили в сирийском Минобороны.

    Офицеры и курсанты действовали в координации с Россией, это позволило обеспечить безопасный отход курсантов в направлении города Хомс, передает ТАСС со ссылкой на заявление сирийского оборонного ведомства.

    Ранее сирийская армия взяла под полный контроль город Хаму, находящийся в провинции Хама, и она начала зачистку поселений в этом регионе.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    4 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Террористы в Сирии переняли тактику украинских инструкторов

    Стало известно о применении сирийскими боевиками украинской тактики БПЛА в ночных атаках

    Террористы в Сирии переняли тактику украинских инструкторов
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийские боевики используют дроны-камикадзе по украинской тактике, что свидетельствует о присутствии украинских спецслужб в Идлибе, сообщил специалист по беспилотникам.

    Сирийские террористы переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, что подтвердил специалист по изучению БПЛА, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, боевики в Сирии теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для украинских вооруженных сил. Эксперт отмечает, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами.

    Сотрудник военной компании, ранее работавший на линии фронта в зоне спецоперации, отметил, что заметил сходство в тактических приемах боевиков в Сирии и украинских военнослужащих. Он выразил уверенность в том, что спецслужбы Украины присутствуют в Идлибе, в зоне деэскалации.

    «На каждом образце дронов можно найти надписи на английском языке, что нехарактерно для боевиков арабского происхождения», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Сирии планировала контратаковать в провинции Хама, а сирийские вооруженные силы уничтожили штаб, три склада и бронетехнику террористов. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в этой провинции.

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    4 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    @ John Minchillo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, сами террористы «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания СБ ООН Небензя заверил, что «враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали». «По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    «Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты с провождения террористов из ХТШ* были замечены в научном центре провинции Алеппо», – сказал Небензя. При этом сами боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») поддержку со стороны Украины «не только не скрывают, но и откровенно бравируют».

    Он подчеркнул, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов. Отмечается, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». ГУР снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».

    Небензя, обращаясь к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду, заявил: «Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь».

    США «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы», хотя речь идет о «террористах и экстремистах». По словам российского постпреда, США вновь продемонстрировали, что нет таких преступлений, которые Вашингтон готов замолчать ради «наживы и прибыли».

    «Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов», – сказал Небензя, отметив, что США вместе со своими союзниками «любыми возможностями» пытаются посеять хаос в Сирии, даже не стесняются попыток «обелять» террористическую организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

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    2 декабря 2024, 22:02 • Новости дня
    США отказались комментировать поддержку боевиков в Сирии

    Госдеп: США заинтересованы в деэскалации обстановки в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался подтвердить или опровергнуть поддержку Вашингтоном наступления боевиков в Сирии, подчеркнув стремление к деэскалации конфликта.

    На очередном брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался дать прямой ответ на вопрос о поддержке США наступления террористических формирований в Сирии, передает РИА «Новости». Миллер заявил: «Мы ясно дали понять, что хотим видеть деэскалацию ситуации. Я не думаю, что могу выразиться яснее. В конечном счете мы хотим стать свидетелями продвижения политического процесса».

    По словам Миллера, организация, начавшая наступление, признана террористической в США. Он также добавил, что слухи о причастности США к событиям в Сирии являются ложными: «Я видел различные слухи, включая заявления людей, которые, казалось бы, заслуживают доверия, что США якобы были причастны к этому наступлению. Это абсолютно неверно».

    Вашингтон заинтересован в деэскалации обстановки и продвижении политических решений, а не в поддержке боевых действий. Соединенные Штаты считают важным развитие мирного политического процесса в регионе, сказал он.

    Ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.

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    2 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Террористы координировали наступление в Сирии из Идлиба и Сармады

    Наступление на Алеппо координировали два штаба при участии узбекских и украинских наемников

    Tекст: Максим Попов

    Наступление на Алеппо было организовано из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде с участием «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (организации, признанные террористическими и запрещены на территории РФ). При этом узбекские и украинские наемники сыграли ключевую роль в координации действий.

    Наступление террористов на Алеппо управлялось из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде, сообщило РИА «Новости». Источник, близкий к сирийским спецслужбам, уточнил, что координационные штабы были расположены в Идлибе и Сармаде на границе с Турцией. «Наступление управлялось из двух координационных штабов: один располагался в Идлибе, а второй в Сармаде на границе с Турцией», – сказал он.

    По словам источника, в управлении операциями впервые участвовали «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее известная как «Джебхат ан-Нусра», а также «Исламская партия Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России). При этом важную роль в координации действий сыграли узбекские и украинские наемники, которые фактически управляли работой штабов, сказал он.

    Напомним, ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.

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    2 декабря 2024, 21:40 • Новости дня
    В Минобороны Сирии сообщили о тяжелых потерях террористов в Хаме

    Сирийская армия при поддержке России нанесла тяжелый урон террористам в Хаме

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Сирии при поддержке российской авиации нанесла серьезные потери террористам на севере провинции Хама, уничтожив значительное количество боевиков и техники.

    По информации, опубликованной Минобороны Сирии, террористические формирования понесли большие потери в результате авиаударов, поддержанных российской авиацией, в северной части провинции Хама. В своем заявлении сирийское ведомство отметило, что армейские подразделения «со всей решимостью и мужеством» участвуют в ожесточенных столкновениях с вооруженными террористическими группировками в этом регионе, передает ТАСС.

    Согласно заявлению, совместные налеты сирийской и российской авиации были нацелены на скопления террористов и их линии передвижения. Они нанесли тяжелые потери противнику как в технике, так и в личном составе. Это стало возможным благодаря интенсивным атакам со стороны сирийских и российских ВВС.

    Столкновения в Хаме происходят на фоне продолжающихся усилий сирийской армии по стабилизации обстановки в регионе и укреплению контроля над стратегически важными районами. Российская поддержка играет ключевую роль в этих операциях, обеспечивая дополнительную военную мощь и разведывательные возможности.

    Ранее ВВС Сирии при поддержке российских ВКС уничтожили штаб «Хайят Тахрир аш-Шам» (группировка признана террористической и запрещена в России) в Идлибе.

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    3 декабря 2024, 00:56 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, Ирана, Турции и Катара по Сирии в Дохе

    Стало известно о планах провести встречу России, Ирана, Турции и Катара по Сирии на форуме в Дохе

    Tекст: Максим Попов

    На полях Дохийского форума 7–8 декабря может состояться встреча высокопоставленных представителей России, Ирана, Турции и Катара для обсуждения ситуации в Сирии, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о вероятной встрече представителей России, Ирана, Турции и Катара в Дохе, передает ТАСС. Ожидается, что встреча пройдет на полях Дохийского форума 7–8 декабря.

    Как уточнило иранское агентство Fars со ссылкой на заявление Арагчи, обсуждение будет касаться ситуации в Сирии и состоится на уровне глав внешнеполитических ведомств.

    Напомним, на прошлой неделе в Сири и резко обострилось политическая ситуация. Террористы, входящие в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.

    Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности. Так же сообщалось, что боевики захватили Алеппо с помощью украинских и американских советников.

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    4 декабря 2024, 00:53 • Новости дня
    Минобороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в провинции Хама

    Сирия опровергла заявления о проникновении террористов в город Хаму и сообщила о зачистке ряда поселений в провинции

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хаму, в провинции проводится зачистка поселений, сообщило министерство обороны страны.

    «Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы», – сообщило министерство.

    Сирийские войска «находятся по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», передает РИА «Новости».

    В коммюнике также отмечается, что вооруженные силы восстанавливают контроль над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористические группировки.

    Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в течение дня в ходе операций в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб уничтожены до 100 боевиков, их военная техника, в том числе 12 танков, и склад боеприпасов

    Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, включая пункты управления и укрытия. Операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, которые возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра»).

    Командование сообщило, что боевики нападали большими силами и с разных направлений, в результате чего был потерян контроль над частью города, откуда правительственные войска восемь лет назад при поддержке России и Ирана вытеснили боевиков.

    Сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики начала перебрасывать подкрепления в северную часть провинции Хама и готовит контратаку в провинции.

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    3 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Сирийские ВС уничтожили штаб, три склада и бронетехнику террористов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженным силам Сирии удалось за сутки уничтожить оперативный штаб и склады боеприпасов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России).

    В результате ряда успешных ударов по террористическим формированиям был уничтожен оперативный штаб террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», три склада с боеприпасами, а также десятки единиц бронетехники, следует из заявления Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    «За минувшие сутки террористические формирования подверглись серии точных ударов, в результате которых были уничтожены оперативный штаб, три склада с боеприпасами и десятки единиц бронетехники», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее ВВС Сирии нанесли удар по пункту управления террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и севере Хамы. Сообщалось, что десятки террористов были уничтожены и ранены в результате совместных авиаударов Сирии и России.

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    3 декабря 2024, 13:51 • Новости дня
    САНА: Армия Сирии готовит контратаку в провинции Хама

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армия Сирийской Арабской Республики начала переброску подкреплений в северную часть провинции Хама, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

    Сирийские вооруженные силы готовят контратаку, сообщило агентство САНА, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в сирийском городе Алеппо, удерживаемом боевиками, частично перестала работать сотовая связь и интернет. Все банки и пункты обмена валюты закрылись, трафик автомобилей сократился.

    Источник сообщал, что террористы смогли захватить Алеппо с помощью украинских советников и благодаря технической поддержке США.

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    4 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Армия Сирии и ВКС России уничтожили за сутки до 120 боевиков

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки сирийская армия и ВКС России уничтожили до 120 боевиков и 24 единицы автомобильной техники в ходе операции против террористов, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

    В результате ракетно-бомбовых ударов также были уничтожены танк и склад боеприпасов террористов, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, Игнасюк отметил, что в районе Эт-Танф было выявлено два нарушения воздушного пространства Сирии авиацией западной коалиции. Нарушения произошли с участием пары истребителей F-15.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, террористам в Сирии активно помогают Вашингтон и Киев.

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    3 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    Сирийская авиация уничтожила террористов в Идлибе и Хаме

    Минобороны Сирии сообщило об ударах авиации по террористам в Идлибе и Хаме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки террористов были уничтожены и ранены в результате совместных авиаударов Сирии и России на юге Идлиба и севере Хамы, что стало ответом на действия боевиков.

    Минобороны Сирии, как сообщает ТАСС, заявило об уничтожении и ранении десятков террористов в провинциях Идлиб и Хама в результате авиаударов сирийской и российской авиации.

    Удары были нанесены по позициям боевиков на юге Идлиба и севере Хамы, а также были уничтожены их транспортные средства и вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, террористы координировали свои действия из городов Идлиб и Сармада подготавливая наступление в Сирии, в то время как Министерство обороны Сирии сообщило о тяжелых потерях среди террористов в Хаме, а сирийские ВВС уничтожили их штаб в Идлибе.

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    3 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    В Алеппо отключили связь и закрыли банки

    Sham FM: В Алеппо частично отключили связь, закрыли банки и обменные пункты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Алеппо частично перестала работать сотовая связь и интернет, в результате чего все банки и пункты обмена валюты закрылись, а движение на улицах города стало слабым.

    Радиостанция Sham FM сообщает, что в Алеппо возникли перебои в работе сотовой связи и интернета. Это привело к тому, что все финансовые учреждения, включая банки и компании по переводу денежных средств, а также обменные пункты, временно закрыты, передает ТАСС.

    Ситуация в городе остается напряженной. Движение на улицах Алеппо заметно сократилось, так как большинство жителей предпочитают оставаться дома и выходят на улицу только в случае крайней необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и поддержки США. Газета также сообщала о встрече России, Ирана, Турции и Катара по Сирии в Дохе. Иракские шиитские группировки вошли в Сирию для поддержки армии.

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    3 декабря 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова заявила о проработке встречи астанинского формата

    Tекст: Александра Юдина

    Вопрос о проведении встречи стран астанинского формата обсуждается, заявил спикер МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, вопрос о проведении встречи стран астанинского формата по Сирии в данный момент прорабатывается, передает ТАСС.

    «Вопрос о встрече прорабатывается», – подчеркнула Захарова.

    Астанинский формат переговоров по урегулированию сирийского кризиса включает Россию, Иран и Турцию как страны-гаранты, а также представителей правительства и оппозиции Сирии. В переговорах принимают участие ООН и страны-наблюдатели, такие как Иордания, Ирак и Ливан.

    Ранее стало известно, что на полях Дохийского форума 7-8 декабря может состояться встреча высокопоставленных представителей России, Ирана, Турции и Катара для обсуждения ситуации в Сирии.

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