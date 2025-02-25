Белая американка подала в суд на клинику после рождения темнокожего ребенка

Tекст: Алексей Дегтярев

Во время процедуры ЭКО в клинике произошла ошибка, и вместо своего генетического ребенка Мюррей выносила и родила ребенка другой пары, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Oddity Central.

Хотя Мюррей и выбранный донор спермы были белыми, ребенок родился афроамериканцем. После сообщения об ошибке женщина решила оставить малыша и воспитывала его несколько месяцев. Однако биологические родители ребенка подали на опеку, и Мюррей была вынуждена отказаться от прав на ребенка.

«Выносить ребенка, влюбиться в него, родить его и создать уникальную связь между матерью и ребенком, а потом потерять его – это то, от чего я никогда не оправлюсь», – сказала она.

После консультаций с юристами женщина добровольно отказалась от опеки, так как шансов оспорить права биологических родителей не было. Теперь мальчик живет с биологическими родителями в другом штате, где его имя было изменено.

Клиника признала ошибку и назвала ее «единичным случаем».

Ранее в Москве Росздравнадзор начал проверку после госпитализации женщин с лихорадкой, возникшей после процедуры ЭКО в частной клинике.