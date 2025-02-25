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Белая американка подала в суд на клинику после рождения темнокожего ребенка
Жительница США Кристина Мюррей подала иск против клиники Coastal Fertility из-за ошибки в процедуре ЭКО, в результате которой она родила ребенка другой пары.
Во время процедуры ЭКО в клинике произошла ошибка, и вместо своего генетического ребенка Мюррей выносила и родила ребенка другой пары, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Oddity Central.
Хотя Мюррей и выбранный донор спермы были белыми, ребенок родился афроамериканцем. После сообщения об ошибке женщина решила оставить малыша и воспитывала его несколько месяцев. Однако биологические родители ребенка подали на опеку, и Мюррей была вынуждена отказаться от прав на ребенка.
«Выносить ребенка, влюбиться в него, родить его и создать уникальную связь между матерью и ребенком, а потом потерять его – это то, от чего я никогда не оправлюсь», – сказала она.
После консультаций с юристами женщина добровольно отказалась от опеки, так как шансов оспорить права биологических родителей не было. Теперь мальчик живет с биологическими родителями в другом штате, где его имя было изменено.
Клиника признала ошибку и назвала ее «единичным случаем».
Ранее в Москве Росздравнадзор начал проверку после госпитализации женщин с лихорадкой, возникшей после процедуры ЭКО в частной клинике.