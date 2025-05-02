ООН сообщила о критической нехватке пищи и воды в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, по заявлению представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольги Черевко, запасы продовольствия и воды в Газе почти полностью исчерпаны после двух месяцев полной блокады. Черевко на брифинге в Женеве отметила, что из-за блокады в анклаве начался «обратный отсчет до начала реализации худшего сценария».

Она подчеркнула, что топливо теперь распределяется строго для поддержания только самых необходимых операций. Представитель ООН заявила: «Запасы продовольствия практически исчерпаны, доступ к воде становится невозможным, а больницы сообщают об исчерпании запасов крови, поскольку к ним в массовом порядке продолжают поступать пострадавшие».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода, гуманитарные организации сообщили о катастрофической нехватке питания для младенцев в Газе, а также ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы на территории Палестины.