Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.4 комментария
ООН сообщила о критической нехватке пищи и воды в Газе
Гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшилась из-за прекращения доставки продовольственных и гуманитарных грузов уже два месяца назад.
Как передает ТАСС, по заявлению представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольги Черевко, запасы продовольствия и воды в Газе почти полностью исчерпаны после двух месяцев полной блокады. Черевко на брифинге в Женеве отметила, что из-за блокады в анклаве начался «обратный отсчет до начала реализации худшего сценария».
Она подчеркнула, что топливо теперь распределяется строго для поддержания только самых необходимых операций. Представитель ООН заявила: «Запасы продовольствия практически исчерпаны, доступ к воде становится невозможным, а больницы сообщают об исчерпании запасов крови, поскольку к ним в массовом порядке продолжают поступать пострадавшие».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода, гуманитарные организации сообщили о катастрофической нехватке питания для младенцев в Газе, а также ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы на территории Палестины.