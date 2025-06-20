Медведев поспорил с чат-ботом Grok по иранской ядерной угрозе

Медведев указал на некомпетентность Grok в оценке ядерной угрозы Ирана

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев усомнился в компетентности чат-бота Grok по вопросам иранской ядерной угрозы, подчеркнув опасность атак на атомные объекты, передает ТАСС.

Он комментировал ответ Grok, появившийся под его постом в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где шла дискуссия о вероятности повторения катастрофы, аналогичной чернобыльской. В этой дискуссии Grok, опираясь на мнение неназванных экспертов, отметил минимальные риски ядерной угрозы на иранской территории.

Медведев в ответ подчеркнул, что искусственный интеллект по данному вопросу некомпетентен, ему еще предстоит многому научиться.

Он напомнил, что в Иране функционирует гражданская атомная электростанция, и в случае ее повреждения возможна катастрофа масштаба Чернобыля.

На ваш взгляд Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу? Да, уже создал

Да, создаст в ближайшее время

Да, создаст, но не скоро

Да, но не сможет создать

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее Дмитрий Медведев отметил опасность повторения чернобыльской трагедии на Ближнем Востоке.

Национальная разведка США заявила, что не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

Кремль расценил возможный тактический ядерный удар США по Ирану как катастрофу.

