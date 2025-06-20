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Медведев поспорил с чат-ботом Grok по иранской ядерной угрозе
Медведев указал на некомпетентность Grok в оценке ядерной угрозы Ирана
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что чат-бот Grok некомпетентен в оценке масштабов ядерной угрозы в Иране.
Дмитрий Медведев усомнился в компетентности чат-бота Grok по вопросам иранской ядерной угрозы, подчеркнув опасность атак на атомные объекты, передает ТАСС.
Он комментировал ответ Grok, появившийся под его постом в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где шла дискуссия о вероятности повторения катастрофы, аналогичной чернобыльской. В этой дискуссии Grok, опираясь на мнение неназванных экспертов, отметил минимальные риски ядерной угрозы на иранской территории.
Медведев в ответ подчеркнул, что искусственный интеллект по данному вопросу некомпетентен, ему еще предстоит многому научиться.
Он напомнил, что в Иране функционирует гражданская атомная электростанция, и в случае ее повреждения возможна катастрофа масштаба Чернобыля.
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