У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.6 комментариев
Медведев указал на угрозу повторения на Ближнем Востоке чернобыльской трагедии
Удары по ядерным объектам могут привести к повторению чернобыльской трагедии, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
«Атаки на ядерные объекты крайне опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», – заявил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Он добавил, что помнить об этом следует всем, «даже министру обороны Израиля» Исраэлю Кацу «с его громкими заявлениями о судьбе Хаменеи».
Напомним, Израиль не исключает сценария, при котором может быть предпринята попытка устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом заявили премьер страны Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. На прошлой неделе Израиль начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана.