Медведев указал на угрозу повторения на Ближнем Востоке чернобыльской трагедии

Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

Tекст: Антон Антонов

В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

Путин отметил, что в договоре России и Ирана о стратегическом партнерстве «нет статей, связанных с оборонной сферой», передает ТАСС.

Напомним, Путин сообщил, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.