Архитектор: В ЕР рассчитывают на молодежь в решении проблемы дефицита рабочих рук на стройках

Архитектор Савин: ЕР работает над тем, чтобы счастливые студенты построили стабильную страну

Tекст: Алексей Нечаев

«На форуме в рамках круглого стола «Строим будущее: молодежь в архитектуре, строительстве и ЖКХ» я предложил законодательно закрепить статус «молодежной стройки». Речь о масштабных проектах, где подрядчики будут привлекать студотряды, а участников этих отрядов освободят от уплаты НДФЛ», – сказал Алексей Санин, руководитель проектно-консалтингового бюро в сфере городской среды Atr.place.

Он отметил, что в первую очередь это касается Донбасса и Новороссии – «там особая нужда в квалифицированных руках». «Кому как не студентам, которым предстоит здесь жить, помогать в строительстве? Отрасль получит дополнительные кадры, а молодежь – дополнительный доход», – считает Санин. –

«Молодежь – это завтрашний день России. Только счастливые люди смогут построить счастливую и стабильную страну.

Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сделать их жизнь комфортной. Над этим, собственно, и работает «Единая Россия».

«Но работа в строительстве сегодня требует серьезной технической подготовки. Поэтому важно, чтобы молодые специалисты еще в университете осваивали технологии BIM-моделирования (Building Information Modeling, процесс создания цифровой, объектно-ориентированной 3D-модели здания, содержащей подробную инженерную, физическую и экономическую информацию – прим. ВЗГЛЯД). Сегодня не все вузы дают эти навыки. Нужна унификация, чтобы выпускник, придя на первое место работы, не тратил время на курсы повышения квалификации. Система образования должна выпускать готового специалиста, отвечающего запросам рынка труда», – пояснил собеседник.

«Не менее важная инициатива – капитальный ремонт студенческих общежитий. Многие кампусы сегодня в плохом состоянии, хотя это пространство, где молодые люди проводят минимум четыре года жизни. Обучающиеся должны жить в комфортных условиях. Этот вопрос связан и с демографией: некоторые студенты создают семьи еще в вузе, но растить ребенка в нескольких квадратных метрах невозможно. Мы предложили выделять в строящихся общежитиях 10–15% площади под семейные блоки», – уточнил эксперт.

«Все эти инициативы положительно скажутся не только на жизни молодежи, но и на других социальных группах. Привлечение студентов к стройкам ускорит темпы жилищного строительства и повысит качество сдаваемых объектов», – резюмировал Санин.

Напомним, в Ростове-на-Дону прошел второй окружной форум «Единой России» «Есть результат!», посвященный жилищно-коммунальному хозяйству и жилищному строительству. Участники подвели итоги пяти лет работы и сформировали новые инициативы для народной программы партии. В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы регионов ЮФО, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО и эксперты отрасли.

Участники форума разработали предложения для обновленной народной программы партии. В их числе – газификация новых регионов, выделение земли участникам СВО и молодым семьям, строительство аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе. Для поддержки ветеранов СВО предложили разработать программу «Сельское жилье для ветерана», трудоустраивать их в строительной отрасли, а также предоставлять инвалидам боевых действий квартиры с системой «умный дом».

Также внимание уделили развитию речного транспорта, строительству объездных дорог, модернизации вокзалов, расширению участия малых городов в конкурсах благоустройства. Среди инициатив для молодежи – обновление студенческих общежитий и освобождение участников стройотрядов от НДФЛ.

По словам Якушева, в новую народную программу партии поступило уже 14 тыс. предложений со всей страны, из них 4 тыс. касаются тем жилья и благоустройства городской среды. Среди инициатив из Южного федерального округа наиболее востребованными стали темы дорог и транспорта (30% предложений). Еще 18% связаны с газификацией школ и сел, 12% – с водой и водоснабжением. Секретарь Генсовета ЕР, подчеркнул, что такая структура предложений подтверждает актуальность тем, вынесенных на обсуждение форума в Ростове-на-Дону.

Напомним, обновленная программа «Единой России» будет состоять из двух частей: программы на пять лет и стратегического блока, определяющего образ будущего страны. Ожидается, пятилетний план партии представят в августе ко второму этапу съезда ЕР.

Ранее замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев рассказал газете ВЗГЛЯД, что народная программа «Единой России» остается ключевым документом, определяющим взаимодействие партии с правительством.