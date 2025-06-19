Набиуллина сообщила о поиске новой модели роста экономики России

Tекст: Александра Юдина

Она отметила согласие с мнением министра экономического развития Максима Орешкина о необходимости смены экономической модели и подчеркнула, что множество прежних ресурсов уже исчерпаны, передает РИА «Новости».

Набиуллина добавила, что стране следует задуматься о формировании новой стратегии развития экономики. Ее выступление состоялось на сессии форума, посвященной экономике предложения и стратегии роста в современных условиях.

Ранее Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в экономике России наблюдались признаки переохлаждения. После этого Банк России снизил ключевую ставку до 20%.