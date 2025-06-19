Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.2 комментария
Набиуллина сообщила о поиске новой модели роста экономики России
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.
Она отметила согласие с мнением министра экономического развития Максима Орешкина о необходимости смены экономической модели и подчеркнула, что множество прежних ресурсов уже исчерпаны, передает РИА «Новости».
Набиуллина добавила, что стране следует задуматься о формировании новой стратегии развития экономики. Ее выступление состоялось на сессии форума, посвященной экономике предложения и стратегии роста в современных условиях.
Ранее Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в экономике России наблюдались признаки переохлаждения. После этого Банк России снизил ключевую ставку до 20%.