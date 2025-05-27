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Почему российская экономика оказалась на грани заморозки
В экономике России наблюдаются признаки переохлаждения, отмечает Минэкономразвития. Пора бы Центробанку снижать ставку, чтобы не довести ситуацию до непоправимой. Тем более, что в последние недели инфляция держится довольно низко - на уровне 3-4%. Однако пойдет ли регулятор на это? Где баланс между сдерживанием инфляции и замедлением экономики?
Министерство экономического развития России фиксирует признаки переохлаждения экономики, сообщил глава ведомства Максим Решетников. При этом, он отмечает, что в последние недели показатели инфляции удерживаются в пределах 3-4%, то есть она замедляется. И хотя еженедельные и ежемесячные данные по инфляции в последнее время немного расходятся, он все же ждет, что в конце мая отмеченная тенденция закрепится.
«Рассчитываем, что это своевременно будет учтено ЦБ при принятии решений», чтобы избежать риски переохлаждения экономики, сказал глава Минэкономразвития в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По его мнению, прогноз по инфляции в России на 2025 год, составляющий 7,6%, является реалистичным.
Ранее, 13 мая, президент России говорил, что власти страны должны добиться замедления инфляции, но предостерег, что при этом экономика не должна быть заморожена.
Об охлаждении российской экономики говорит в первую речь замедление темпов экономического роста в первом квартале почти двое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если в 2024 году ВВП вырос на 5,4% в первом квартале, то в этом году лишь на 1,7%, а если исключить календарный фактор (в первом квартале 2024 года было на один день больше из-за високосного года), то рост ВВП составил 2,3%.
«Признаки охлаждения экономики проявляются в замедлении темпов роста в ряде отраслей, включая пищевую промышленность, химическую промышленность и машиностроение. В Центробанке отмечали признаки охлаждения в строительной, угледобывающей и металлургической отраслях»,
- говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Индексы деловой активности PMI в производственном секторе России и в секторе услуг говорят о том, что производственный сектор по-прежнему в зоне спада, а сектор услуг на грани стагнации, добавляет эксперт.
Также в первом квартале сильно замедлились темпы кредитования, как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Выдача ипотеки тоже еще сильнее обвалилась. Потребительские и автокредиты падают тоже двузначными цифрами.
«Если ключевая ставка останется на высоком уровне, то это может привести к дальнейшему замедлению экономики России. Высокая стоимость заимствований ограничивает инвестиции и потребление, что усиливает риски рецессии»,
- говорит Чернов.
«Высокие процентные ставки сделали свое дело: потребительский спрос подавлен, объем заказов у бизнеса снижается, темпы выдач в корпоративном и потребительском кредитовании сокращаются. К примеру, выдача автокредитов за апрель упала почти на треть в годовом выражении», - замечает Кирилл Селезнев, эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал».
Но главное, что темп роста цен пошел на убыль: годовая инфляция, по данным на 19 мая, впервые за продолжительное время опустилась ниже 10%, добавляет эксперт.
«Тем не менее, это все еще высокие темпы инфляции, снижение их неустойчиво, к тому же инфляционные ожидания населения в мае неожиданно выросли. Это значит, что относительно высокие ставки могут продержаться еще довольно долго, до достижения устойчивой динамики дезинфляции», - не исключает Селезнев.
В последнее время многие эксперты ждут, что ЦБ начнет снижать ставку в июне. Однако найти оптимальную точку входа в цикл снижения для ЦБ непросто.
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«Финансовым властям нужно найти баланс между мерами по сдерживанию инфляции и поддержкой экономической активности. Здесь позиция рассчитывающего на более оптимистичные показатели ВВП Минэкономразвития относительно снижения ключевой ставки вполне понятна. На наш взгляд, ЦБ в июне может пойти на небольшое снижение ключевой ставки шагом до 500 б.п., а к концу года она может опуститься до 17-18%», - говорит Селезнев. При этом, рост экономики удастся сохранить невысокий - 1,-1,5%, а но годовая инфляция снизится до 7-8%, прогнозирует эксперт.
Прогноз Минэкономразвития более оптимистичен, там ждут роста ВВП на 2,5%, а вот ЦБ более консервативен - лишь на 1-2%. «Я думаю, что рецессии удастся избежать и стоит ожидать «мягкой посадки« экономики», - заключает Чернов.