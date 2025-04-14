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    14 апреля 2025, 08:08 • Экономика

    «Золотая» стратегия России показала утроенную эффективность

    «Золотая» стратегия России показала утроенную эффективность
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Стоимость золотых резервов России выросла почти на 40% до рекордного уровня в 229 млрд долларов. Стратегия сработала: после 2014 года Россия стала рьяно скупать драгоценный металл в течение почти семи лет. И если тогда унция стоила 1100-1500 долларов, то теперь выше 3200 долларов.

    По данным Банка России, стоимость золотых резервов выросла на 38% до рекордных 229 млрд долларов в конце марта. При этом с начала 2022 года стоимость золотых резервов России выросла на 72%, или на 96 млрд долларов. При этом в последние три года физический объем золота в хранилищах ЦБ существенно не изменился, оставаясь на уровне около 75 млн унций, показывают данные.

    Резервы растут благодаря новым ценовым рекордам золота. В пятницу цена на золото достигла нового максимума, преодолев отметку в 3200 долларов за унцию. Это произошло на фоне ослабления доллара и опасений по поводу рецессии из-за обострения торговой войны между США и Китаем.

    ЦБ России начал активно скупать золото в 2014 году, когда произошло присоединение Крыма в рамках референдума. Между 2014 и 2020 годами цена золота колебалась от примерно 1100 до 1500 долларов за унцию. И именно в этот период российский регулятор каждый год активно скупал драгоценный металл для резервов. За шесть лет было скуплено золота на 40 млн унций. Теперь же унция стоит почти в три раза дороже.

    «В период с 2014 по 2020 год покупки золота в ЗВР России росли в среднем на 200 тонн в год, но дальше темпы роста золота в ЗВР России резко замедлились, так как сначала началась пандемия COVID-19 и доходы бюджета РФ резко упали, а расходы возросли, а затем последовали экономические санкции и увеличились расходы бюджета РФ на военную кампанию», – объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Однако в денежном выражении объем золота в ЗВР России продолжал расти. Например, в 2024 году он вырос на 25%, что в большей степени было вызвано стоимостной переоценкой на фоне рекордных цен, говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    «До 2014 года Россия придерживалась стратегии жесткой диверсификации своих золотовалютных резервов, поэтому они хранились не только в золоте и в американском долларе и евро, но и в других мировых резервных валютах, таких как японская йена, английский фунт стерлингов или швейцарский франк. Большую часть резервов держали, конечно, в наиболее ликвидных и востребованных во внешней торговле долларах и евро», – говорит Чернов.

    Однако после 2022 года Россия логично отказалась от активов и валют недружественных стран в резервах, ведь Запад заморозил наши резервы, которые хранились на заграничных счетах. Золото всегда хранится внутри России, поэтому до него никак не смогут дотянуться западные политики.

    Структура резервов России кардинально изменилась.

    Еще с момента кризиса 2008 года доля золота в международных резервах страны выросла с 2% до 10% к началу 2014 года. Остальные 80-90% занимали доллары и евро. К началу 2022 года доля золота удвоилась до 21%. К марту 2025 года она превышает 35%. Таким образом, за 11 лет она выросла в три с половиной раза.

    При этом ЦБ начал активно снижать долю доллара и евро еще с 2018 года, а с 2022 года и вовсе отказался от западных валют. Вместо них существенно выросла доля китайской валюты.

    Почему физические объемы скупки золота в ЗВР после 2022 года резко сократились? «После 2022 года у России возросли расходы бюджета на ОПК и смежные с ним отрасли, на поддержку внутренних производителей, процесс импортозамещения и на социальную поддержку. Поэтому Россия просто стала меньше отчислять в резервы. При этом росли объемы товарооборота с Китаем, с которым договаривались перейти на оплату в национальных валютах. Поэтому закупки юаней в резервы стали более актуальны», – говорит Чернов.

    Золото считается зачастую неликвидным активом, в отличие от валют или казначейских бумаг США, которые Россия начала скидывать еще задолго до СВО. Но это не совсем так.

    «Насчет ликвидности золота можно поспорить, так как, на мой взгляд, она даже выше казначейских бумаг США. Просто нет смысла держать все резервы в золоте, если основные объемы внешней торговли России проходят в китайских юанях,

    и его все равно придется в эти юани конвертировать. При этом никто не отменял обязательную диверсификацию резервов: хранить их только в золоте слишком рискованно, а вдруг оно завтра резко обвалится в стоимости», – говорит Владимир Чернов.

    Золото как защитный актив удобно дорожает в кризисные времена, как сейчас происходит на фоне торговой войны Трампа с Китаем, и именно в такие непростые времена и возникает необходимость расходовать резервы.

    Сейчас сложилась неблагоприятная ситуация для российского бюджета. Цены на российскую Urals еще в марте упали ниже 60 долларов за баррель, хотя в бюджете заложена цена почти в 70 долларов, да еще при более слабом курсе рубля, чем сейчас. Первый квартал для бюджета оказался неприятным, дефицит сильно превысил плановые показатели. Именно поэтому потребуется поддержка резервов. Обычно в первую очередь в продажу идут валютные резервы, однако в ход может пойти и золото. Продавать золото при исторически высоких ценах – вполне логично.

    «Минфин уже анонсировал продажу золота в апреле в рамках бюджетного правила. В прошлый раз золото продавалось Минфином в январе 2024 года. Это нечастная, но обычная практика исполнения бюджетного правила», – говорит Евстифеев.

    «Мировые центральные банки действительно редко продают золото из своих резервов, так как этот актив традиционно рассматривается как «страховка» на случай серьезных экономических или геополитических кризисов. Однако в истории были случаи, когда ЦБ продавали золото для поддержки валюты страны, которая оказалась под сильным давлением, например, из-за экономического кризиса, санкций, высокой инфляции или оттока капитала. В некоторых случаях правительства могут использовать золотые резервы для покрытия дефицита бюджета или погашения внешнего долга, но это крайняя мера, так как продажа золота часто воспринимается как признак слабости экономики», – говорит Владимир Чернов.

    В пример он приводит Россию в 1990-х годах. Тогда РФ продала значительную часть своих золотых запасов, чтобы покрыть бюджетный дефицит и стабилизировать рубль. Однако в последние два десятилетия Россия, напротив, активно наращивала свои золотые резервы, говорит Чернов.

    Банк Англии продал около 395 тонн золота (почти половину своих резервов) в период с 1999 по 2002 год. Продажи проводились на фоне низких цен на золото (в среднем около 275 долларов за унцию). Это решение позже было раскритиковано, так как цены на золото значительно выросли в последующие годы, говорит эксперт.

    Франция активно продавала золото в 1960-х годах, чтобы поддерживать курс франка и финансировать государственные расходы. Это произошло на фоне усиливающегося кризиса Бреттон-Вудской системы.

    Однако с 2014 года вслед за Россией другие мировые центробанки тоже начали намного активней скупать золото в свои резервы. Самый пик случился именно в 2022 году, так как в этом году США и ЕС пошли на серьезный шаг, который до этого казался невозможным: заморозили долларовые и евровые резервы чужой страны – России, так как их принято было хранить на их финансовых площадках. Многие страны испугались – и решили нарастить долю золота.

    Спрос на золото со стороны центральных банков уже три года подряд превышает 1000 тонн. Так, в 2022 году они скупили 1136 тонн, в 2023 году – 1051 тонну, в 2024 году – 1045 тонн (данные Всемирного совета по золоту).

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