Лондон перестает быть золотой столицей мира

Tекст: Владимир Добрынин

Ведущие мировые банки, в том числе JPMorgan Chase и HSBC, вывозят золото из Британии в США, а его стоимость тем временем бьет рекорды. На Чикагской товарной бирже цена достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 2970 долларов за тройскую унцию.

В Нью-Йорке цена фьючерсов на золото выросла на 11% за год, и аналитики прогнозируют скорое прохождение «психологического порога» в три тысячи долларов за унцию. Однако вывоз драгметалла из хранилищ Банка Англии (БА) связан не только и не столько с ростом котировок.

В мировой банковской сети появились опасения, что эти хранилища, где стерегут золото не только британской короны, но и многих других стран мира, на самом деле медленно опустошаются. Эти опасения подогревает то, что БА с трудом справляется с оттоком драгоценного металла.

«Все это поднимает несколько зловещий вопрос: не кончается ли золото в Банке Англии?» – вопрошает информационное агентство MSN.

Управляющий банка Эндрю Бэйли в интервью Sky News заявил, что недостатка нет. Но признал, что за последние месяцы «миллионы фунтов золота были вывезены и переправлены через Атлантику».

Эти движения являются симптомом серьезной финансовой проблемы, полагают аналитики. Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом может ввести пошлины на перемещение драгоценных металлов в США. Раз так, нужно поторопиться, «пока не началось».

Перемещение золота из хранилища в хранилище, тем более – через океан, непростое дело с точки зрения логистики и обеспечения безопасности. В БА, например, заявили, что их складские помещения «не рассчитаны на обслуживание крупномасштабных притоков и оттоков, поэтому просто получить слитки нелегко».

Говорят, что джентльменам можно верить на слово. Но явно не тем, которые работают в английском центробанке.

На прошлой неделе заместитель управляющего Дэйв Рамсден сказал: «Золото – это физический актив. Поэтому существуют реальные логистические ограничения и ограничения безопасности. Это занимает время, и, как вы знаете, этот материал довольно тяжелый».

А в разговоре со Sky News упоминавшийся выше Эндрю Бейли отметил: «Лондон – очень важный рынок золота. В последнее время мы наблюдали движение относительной цены золота в Лондоне и Нью-Йорке. И это приводит к тому, что некоторое количество золота перемещается в Нью-Йорк. Не так много – это менее 2% наших запасов. Так что золота у нас все еще много».

В свою очередь Адриан Эш, директор по исследованиям на рынке драгоценных металлов BullionVault, попытался поддержать руководство БА: «На лондонском рынке слитков наблюдается дефицит, но это нехватка рабочей силы и грузовиков. В Нью-Йорке, напротив, сейчас избыток золота».

«Лондон остается центром мировой сети торговли им и его хранения. Но в долгосрочной перспективе роль Банка Англии как депозитария для иностранных центральных банков, желающих выйти на лондонский рынок, может быть подорвана. За последние годы уже наблюдалось снижение запасов… поскольку управляющие резервами беспокоятся о санкциях и других политических рисках по отношению к Западу по сравнению с остальными странами».

Другими словами, из-за политики британского правительства и санкционных войн с его участием владельцы золота не уверены, будет ли их доступ к собственным запасам беспрепятственным.

Попытки стран, хранящих свой драгметалл в Лондоне, вывезти оттуда свои активы предпринимались и раньше. Но британская система всегда старалась их блокировать. Не в последнюю очередь потому, что хранящееся в Англии золото при проверках оказывается не совсем золотым.

В 2009 году КНР купила 70 тонн золота на Лондонской бирже. Покупку доставили в Китай, и специалисты на месте провели проверку металла на соответствие заданным характеристикам, просверлили в нескольких слитках отверстия и взяли на анализ стружку. Лабораторные исследования показали, что это вольфрам с тонким слоем позолоты.

Пекин выразил протест, а ответ Лондонской биржи (торгующиеся на ней драгметаллы хранятся как раз в Банке Англии) оказался построен по принципу «сам дурак». Мол, китайцы сами подделали слитки, чтобы опорочить честное имя британских джентльменов и заработать на штрафах.

Однако, как подчеркнули в Китае, на слитках стоит клеймо ФРС США. А оттиснутые регистрационные номера говорят о том, что золото долгое время хранилось в Форт-Ноксе, а затем в БА.

ФРС США такую пагубную практику, как проверка содержимого хранилищ, пресекает на корню: получить доступ в святая святых федерального резерва нельзя никому. В итоге слова китайцев так и остались не подтвержденными, но и не опровергнутыми.

По миру курсировали слухи, в которых авторами аферы назывались то США, то британцы, то Китай. С течением времени ответ на вопрос «кто виноват» искать перестали.

Скандал с вольфрамом взбудоражил власти Венесуэлы, хранившие свой запас драгметалла в том же Банке Англии. Выбор в пользу Британии объясняли близостью к мировой бирже металлов, что позволяло экономить на перевозке проданного. Но в 2011 году президент Уго Чавес потребовал вернуть из Британии 211 тонн золота. И выяснилось, что это практически невозможно сделать.

В БА наличествовало только 99 тонн, остальное – для лучшего сбережения – британцы распределили между банками JP Morgan Chase, Barclays, Standard Chartered и Bank of Nova Scotia. Все они активно играют на Лондонской бирже металлов.

Подозревая обман, Чавес продолжил настаивать на возврате. В итоге 150 тонн венесуэльского золота ему удалось вызволить, но еще около 60 тонн так и остались в Лондоне. Официально – на хранении.

В мае и октябре 2024 года Резервному банку Индии (RBI) удалось вырвать из хранилищ БА две партии своего золота в 100 и 102 тонны. Таким образом, объем золотых резервов RBI вырос до 510,5 тонн на родине, а еще 345 тонн пока находятся в Англии, но Нью-Дели «будет продолжать настаивать на их вывозе, поскольку общая международная ситуация весьма неопределенная».

В общем, тенденция к вывозу золота из Банка Англии существует давно. А сейчас ситуация обострилась.

Помимо Британии, золото покидает Швейцарию. Один только JPMorgan в этом месяце планирует вывезти его на сумму 4 млрд долларов.

На этом фоне сенатор США Рэнд Пол призвал Илона Маска провести аудит золотых запасов в Форт-Ноксе, чтобы убедиться, что они все еще там. Тот идею поддержал, однако успех не гарантирован.

В 1974 году Конгресс уже пробовал настоять на ревизии. Американский Минфин превратил здравую идею в шоу, пригласив некоторое количество конгрессменов и журналистов посетить один из пятнадцати гигантских сейфов Форт-Нокса, чтобы они «могли пощупать хранящиеся слитки, убедившись, что все в порядке». Такой ограниченный допуск вызвал еще больше сомнений у тех, кому этот вопрос был интересен, но на этом представление закончилось.

Удастся ли Дональду Трампу и Илону Маску провести настоящий аудит – покажет время. Но он способен породить немало сенсаций в духе «не все то золото, что блестит».